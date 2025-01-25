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Cebinizi yakmaz; Tarım Kredi'nde 5 litre ayçiçek yağı bugün çok ucuz!

Tarım Kredi Kooperatifleri, tüketicilerine büyük bir fırsat sunarak ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir indirim gerçekleştirdi.

Cebinizi yakmaz; Tarım Kredi'nde 5 litre ayçiçek yağı bugün çok ucuz!

Ayçiçek yağı fiyatlarına yapılan bu indirimin, özellikle mutfak harcamalarını azaltmayı amaçlayanlar için büyük bir avantaj sağladığı belirtiliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ayçiçek Yağı Fiyatları

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 1 Litre: 90 TL

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 2 Litre: 170 TL (85 TL/Litre)

Cebinizi yakmaz; Tarım Kredi'nde 5 litre ayçiçek yağı bugün çok ucuz!

Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki bu fiyatlar, piyasa fiyatlarına göre uygun bir seçenek sunarken, özellikle günlük kullanımda ihtiyaç duyulan ayçiçek yağı stoklamak isteyenler için oldukça cazip görünüyor.

Yalnızca ürün fiyatı değil, aynı zamanda kargo ücretinin de dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Kargo ücreti ek olarak 120 TL ekleniyor. Ancak, indirimli fiyatlar göz önüne alındığında, bu fırsat kaçırılmamalı.

Ayçiçek yağı alırken uygun fiyat arayışında olanlar için Tarım Kredi Kooperatifleri'nde sunulan bu indirimli fiyatlar önemli bir avantaj sunuyor.

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