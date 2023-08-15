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Çaya 3 ayda üçüncü kez zam geldi! Yeni fiyat listeleri gönderilmeye başlandı

Çayın tadı iyice kaçtı. Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 3 ayda çaya üçüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 63.6 zamlandı.

Çaya 3 ayda üçüncü kez zam geldi! Yeni fiyat listeleri gönderilmeye başlandı

Türkşeker'in şeker fiyatlarına ardı ardına yaptığı zamlar sürerken, benzer bir hamle Çaykur'dan geldi. Bloomberght'ten İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çay fiyatlarına Haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti. 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63.6 oranında zamlandı.

Öte yandan, TÜİK Temmuz ayı verilerine göre ise "çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri"ndeki fiyat artış oranı aylık bazda yüzde 15.4 olarak gözüküyor.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

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