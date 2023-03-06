Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın 20.000 TL hesabınıza yatsın!

Vatandaşlar için son gün Çarşamba. Nakit ihtiyacı olan kişiler için bu banka ilaç gibi gelecek. Müşterisi olduğunuz an hemen nakit ihtiyacınız için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ardından nakit paranız hesabınıza gün içinde geçer ve 20.000 TL ödemenizi hemen kullanabilirsiniz.



Akbank’ın 36 ay vade imkanı sunduğu 20.000 TL kredi ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Özellikle acil nakit ihtiyacınızın olması halinde en iyi çözüm bankalar olabiliyor. Fakat vade sayısı rahat şekilde ödeme gerçekleştirebilmek adına önemli oluyor. Bu sebeple alacağınız kredi de aylık olarak ödemelerinizi rahat biçimde yapmak için 36 ay vade çok ideal olacaktır. Peki, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Akbank ihtiyaç kredisini kimler alabilir? Akbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları nedir? İşte detaylar...



Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Akbank’a yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu 855 TL ödemelerle geri ödenebilmektedir. Aylık faiz oranı 2.04 olan Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapabileceğiniz gibi Akbank Direct uygulamasından, şubeye giderek ya da internet bankacılığından yapabilirsiniz. Ayrıca detaylı öğrenmek istediğiniz noktalar varsa müşteri hizmetlerinden bilgi alarak kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuzun tamamlanması 5 dakika dahi sürmemektedir. Çok hızlı bir şekilde dönüt alarak hesabınıza hemen yatan parayı istediğiniz zaman harcayabilirsiniz.



ING düşük faizli ihtiyaç kredisi



Diğer yandan ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranları yalnızca 1.99’dur. Aylık ödemeleri 36 ay taksitle 847 TL olarak yapılmaktadır. Eğer vade sayısını 24 olarak belirlerseniz faiz oranı 1.74’e düşmektedir ve ödemeler aylık 1078 TL olarak yapılmaktadır.



Kredi başvurusu şartları nelerdir?



İki bankadan size uygun olan hangisi ise onu tercih ederek Çarşamba gününe kadar yapacağınız başvurular ile 20.000 TL nakit paranızı alabilir ve belirlediğiniz vade sayısıyla kendinize göre aylık ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi verilirken önemli noktalardan birisi kredi notudur. Geçmişte kredi ya da kredi kartı kullanmamış iseniz gelir belgeniz varsa, bir iş yerinde çalışıyorsanız da krediniz kolay şekilde onaylanmaktadır.