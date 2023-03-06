GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın 20.000 TL hesabınıza yatsın!

Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın, 20.000 TL hesabınıza yatsın! İşte o bankaya maaşını taşıyanlara 20.000 TL ödeme detayları...

Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın 20.000 TL hesabınıza yatsın!

Vatandaşlar için son gün Çarşamba. Nakit ihtiyacı olan kişiler için bu banka ilaç gibi gelecek. Müşterisi olduğunuz an hemen nakit ihtiyacınız için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ardından nakit paranız hesabınıza gün içinde geçer ve 20.000 TL ödemenizi hemen kullanabilirsiniz. 


Akbank’ın 36 ay vade imkanı sunduğu 20.000 TL kredi ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Özellikle acil nakit ihtiyacınızın olması halinde en iyi çözüm bankalar olabiliyor. Fakat vade sayısı rahat şekilde ödeme gerçekleştirebilmek adına önemli oluyor. Bu sebeple alacağınız kredi de aylık olarak ödemelerinizi rahat biçimde yapmak için 36 ay vade çok ideal olacaktır. Peki, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Akbank ihtiyaç kredisini kimler alabilir? Akbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları nedir? İşte detaylar... 


Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 


Akbank’a yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu 855 TL ödemelerle geri ödenebilmektedir. Aylık faiz oranı 2.04 olan Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapabileceğiniz gibi Akbank Direct uygulamasından, şubeye giderek ya da internet bankacılığından yapabilirsiniz. Ayrıca detaylı öğrenmek istediğiniz noktalar varsa müşteri hizmetlerinden bilgi alarak kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.  


20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuzun tamamlanması 5 dakika dahi sürmemektedir. Çok hızlı bir şekilde dönüt alarak hesabınıza hemen yatan parayı istediğiniz zaman harcayabilirsiniz. 


ING düşük faizli ihtiyaç kredisi 


Diğer yandan ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranları yalnızca 1.99’dur. Aylık ödemeleri 36 ay taksitle 847 TL olarak yapılmaktadır. Eğer vade sayısını 24 olarak belirlerseniz faiz oranı 1.74’e düşmektedir ve ödemeler aylık 1078 TL olarak yapılmaktadır.  


Kredi başvurusu şartları nelerdir? 


İki bankadan size uygun olan hangisi ise onu tercih ederek Çarşamba gününe kadar yapacağınız başvurular ile 20.000 TL nakit paranızı alabilir ve belirlediğiniz vade sayısıyla kendinize göre aylık ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
Kredi verilirken önemli noktalardan birisi kredi notudur. Geçmişte kredi ya da kredi kartı kullanmamış iseniz gelir belgeniz varsa, bir iş yerinde çalışıyorsanız da krediniz kolay şekilde onaylanmaktadır. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak? Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak?
EYT’liler İçin İlk Maaşı ne zaman alacak belli oldu EYT’liler İçin İlk Maaşı ne zaman alacak belli oldu
Tam Tamına 18 Yıl Vade ve 2 Yıl Ertelemeli Faizsiz Kredi Fırsatı Tam Tamına 18 Yıl Vade ve 2 Yıl Ertelemeli Faizsiz Kredi Fırsatı
Doğalgaz Faturası İçin Destek Ödemeleri Yapılıyor! Doğalgaz Destek Ödemesi Ne Kadar? Doğalgaz Faturası İçin Destek Ödemeleri Yapılıyor! Doğalgaz Destek Ödemesi Ne Kadar?
Devlet Açıklama Yaptı! Vatandaşlar Artık Borçlarını Dert Etmeyecek Devlet Açıklama Yaptı! Vatandaşlar Artık Borçlarını Dert Etmeyecek
Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta! Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta!
SON HABERLER
Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı! Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı!
Son dakika kararı geldi! Emeklilere 4.500 TL ek ödeme yatacak! Son dakika kararı geldi! Emeklilere 4.500 TL ek ödeme yatacak!
Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın 20.000 TL hesabınıza yatsın! Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın 20.000 TL hesabınıza yatsın!
Tarım Kredi yine yaptı yapacağını! Mart ayı evlerin dolup taşacağı ay olacak! En gerekli ürünlerde büyük indirimler! Tarım Kredi yine yaptı yapacağını! Mart ayı evlerin dolup taşacağı ay olacak! En gerekli ürünlerde büyük indirimler!
E-devlet başvurusunu yapın 4.300 TL ödeme kapıyor! Karşılıksız verilecek! E-devlet başvurusunu yapın 4.300 TL ödeme kapıyor! Karşılıksız verilecek!
Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak? Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak?
Maaşını taşıyan emeklilere 100.000 TL veriyor! Nakit ihtiyacınız varsa maaşları taşımanın en uygun adresi! Maaşını taşıyan emeklilere 100.000 TL veriyor! Nakit ihtiyacınız varsa maaşları taşımanın en uygun adresi!
İktisatçı uzmandan açıklamalar! Türkiye’deki vatandaşlar kendini güvenceye almalı! İktisatçı uzmandan açıklamalar! Türkiye’deki vatandaşlar kendini güvenceye almalı!