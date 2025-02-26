CarrefourSA'da indirim şöleni; 86,25 TL'ye dana sucuk

Bu fırsat sayesinde, tanesi 86,25 TL'ye geliyor. Bu kampanya, sucuk severler için cazip bir seçenek sunuyor.

Farklı Sucuk Çeşitleri ve Fiyatları

CarrefourSA'da çeşitli sucuk ürünleri için fırsatlar devam ediyor:

Polonez Kangal Sucuk 180 g: 179,90 TL, indirimli fiyatı 99,90 TL.

Apikoğlu Parmak Fermente Sucuk 200 g: 336,25 TL, indirimli fiyatı 199,90 TL.

Namet Işıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk (kg): 899,90 TL, indirimli fiyatı 549,90 TL.

Namet Kangal Sucuk 200 g: 235,90 TL.

Apikoğlu Dana Parmak Sucuk (kg): 1.599,90 TL, indirimli fiyatı 1.299,90 TL.

Carrefour Isıl İşlem Görmüş Sucuk 200 g: 125,00 TL.

Çeşitli Markaların Alternatifleri

Farklı markaların sunduğu sucuk seçenekleri de şu şekilde:

Başyazıcı Efsane Parmak Sucuk 300 g: 383,50 TL.

Pınar İllaki Kasap Dana Kangal Sucuk 300 g: 390,50 TL.

Namet Fermente Kangal Sucuk (kg): 999,90 TL, indirimli fiyatı 859,90 TL.

Aytaç Dana Mangal Fermente Sucuk 350 g: 374,25 TL.

Fümeci Fermente Kangal Sucuk (kg): 1.829,90 TL.

CarrefourSA, sunduğu bu fırsatlar ile müşterilerine ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Sucuk severler, bu çeşitlilikle damak zevklerine uygun ürünleri uygun fiyatlarla bulma şansına sahip. Farklı markaların sunduğu seçenekler, tüketicilerin ihtiyacına ve tercihlerine göre geniş bir yelpaze sunuyor.

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Derleme: gazeteoku.com