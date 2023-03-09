CarrefourSA tuvalet kağıdı, kırmızı et, ayçiçek yağı fiyatlarında yarıya varan indirim yaptı! Başka yerde görülmeyecek indirimlere imza attı!

Ülkemizdeki ekonomik problemler sebebiyle ve vatandaşın alım gücünün gün geçtikçe düşerken fiyatların her geçen gün zamlanması nedenleriyle indirim haberleri çok önem taşımaya başladı. Vatandaşlar indirimleri takip ederek evlerine ihtiyaçlarını almak için çabalıyor. Maddi anlamda yaşanan sıkıntılar evde hep bir şeylerin eksik olmasına neden olabiliyor. Ancak temel ihtiyaçlarınızı bu hafta CarrefourSA Mart ayı indirimlerinden yararlanarak alabilirsiniz. Peki, CarrefourSA hangi ürünler indirimde? Mart CarrefourSA indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte CarrefourSA indirim detayları...

CarrefourSA Mart ayı indirimleri



Ramazan kolilerinde ve birçok üründe fırsatlar CarrefourSA’da vatandaşları bekliyor. İşte CarrefourSA indirimleri...

Levrek 400 – 600 gram arası fiyatı yalnızca 109,99 TL.

Köfte çeşitlerinde kilogram fiyatı 199,50 TL.

Hijyenik ped çeşitlerinde yapacağınız alışverişler %40 indirimli gerçekleşecek.

Omo toz deterjan yüzde 25 indirim ile yalnızca 119,96 TL iken perwoll ise 74,18 TL.

Dana kıymanın fiyatı yalnızca 207,90 TL iken kuşbaşı fiyatı 221,90 TL, döş sarma fiyatı ise 215,90 TL.

Yudum ayçiçek yağının fiyatı yalnızca 99.90 TL iken CarrefourSA ayçiçek yağı yalnızca 133,50 TL. Orkide ayçiçek yağı tercih edenler içinse yalnızca 78,95 TL.

Bunların yanı sıra 25 TL üzeri alışverişlere özel indirimlerle, bir de 100 TL üzeri alışverişe olan indirimlerden faydalanabileceksiniz. Tamek salça, fairy bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı ve diş macunu gibi ürünler de neredeyse bedava fiyatına.