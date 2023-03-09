GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

CarrefourSA tuvalet kağıdı, kırmızı et, ayçiçek yağı fiyatlarında yarıya varan indirim yaptı! Başka yerde görülmeyecek indirimlere imza attı!

CarrefourSa’ya yetişen alıyor! Büyük indirime giden CarrefourSA başka yerde görülmeyecek bir hareket yaptı! Kırmızı et, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı büyük indirime girdi! Daha birçok üründe CarrefourSA indiriminden yararlanmak için yetişen alıyor. İşte CarrefourSA indirimli ürün detayları...

CarrefourSA tuvalet kağıdı, kırmızı et, ayçiçek yağı fiyatlarında yarıya varan indirim yaptı! Başka yerde görülmeyecek indirimlere imza attı!

Ülkemizdeki ekonomik problemler sebebiyle ve vatandaşın alım gücünün gün geçtikçe düşerken fiyatların her geçen gün zamlanması nedenleriyle indirim haberleri çok önem taşımaya başladı. Vatandaşlar indirimleri takip ederek evlerine ihtiyaçlarını almak için çabalıyor. Maddi anlamda yaşanan sıkıntılar evde hep bir şeylerin eksik olmasına neden olabiliyor. Ancak temel ihtiyaçlarınızı bu hafta CarrefourSA Mart ayı indirimlerinden yararlanarak alabilirsiniz. Peki, CarrefourSA hangi ürünler indirimde? Mart CarrefourSA indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte CarrefourSA indirim detayları... 

CarrefourSA Mart ayı indirimleri 


Ramazan kolilerinde ve birçok üründe fırsatlar CarrefourSA’da vatandaşları bekliyor. İşte CarrefourSA indirimleri... 
Levrek 400 – 600 gram arası fiyatı yalnızca 109,99 TL. 
Köfte çeşitlerinde kilogram fiyatı 199,50 TL. 
Hijyenik ped çeşitlerinde yapacağınız alışverişler %40 indirimli gerçekleşecek.  
Omo toz deterjan yüzde 25 indirim ile yalnızca 119,96 TL iken perwoll ise 74,18 TL. 
Dana kıymanın fiyatı yalnızca 207,90 TL iken kuşbaşı fiyatı 221,90 TL, döş sarma fiyatı ise 215,90 TL. 
Yudum ayçiçek yağının fiyatı yalnızca 99.90 TL iken CarrefourSA ayçiçek yağı yalnızca 133,50 TL. Orkide ayçiçek yağı tercih edenler içinse yalnızca 78,95 TL. 

Bunların yanı sıra 25 TL üzeri alışverişlere özel indirimlerle, bir de 100 TL üzeri alışverişe olan indirimlerden faydalanabileceksiniz. Tamek salça, fairy bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı ve diş macunu gibi ürünler de neredeyse bedava fiyatına. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu
Çiçeği burnunda EYT'li çifte zam ile bayram edecek! Hem ikramiye hem promosyon zammı kapıda Çiçeği burnunda EYT'li çifte zam ile bayram edecek! Hem ikramiye hem promosyon zammı kapıda
3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit! 3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit!
Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun
Ayçiçek yağı indirimi! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına asrın indirimi başladı Ayçiçek yağı indirimi! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına asrın indirimi başladı
Gayrimenkul sahipleri bakmalı! Tapunuz iptal edilebilir! Gayrimenkul sahipleri bakmalı! Tapunuz iptal edilebilir!
SON HABERLER
CarrefourSA tuvalet kağıdı, kırmızı et, ayçiçek yağı fiyatlarında yarıya varan indirim yaptı! Başka yerde görülmeyecek indirimlere imza attı! CarrefourSA tuvalet kağıdı, kırmızı et, ayçiçek yağı fiyatlarında yarıya varan indirim yaptı! Başka yerde görülmeyecek indirimlere imza attı!
Bakandan kiracılara müjde! Herkese 3.500 TL kira yardımı verilecek, zamlı ödenecek Bakandan kiracılara müjde! Herkese 3.500 TL kira yardımı verilecek, zamlı ödenecek
Yapılandırma geldi! Kimsenin borcu kalmayacak! GSS, vergi ve cezaları, sigorta primleri, faizler, gecikme zamları Yapılandırma geldi! Kimsenin borcu kalmayacak! GSS, vergi ve cezaları, sigorta primleri, faizler, gecikme zamları
Elektrik faturasına devlet el attı! 135 TL üstü elektrik faturası olanlar PTT’den yardım alabilir Elektrik faturasına devlet el attı! 135 TL üstü elektrik faturası olanlar PTT’den yardım alabilir
Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun Ve TBMM'den geçti! O borçlar siliniyor, hemen yapın siz de kurtulun
Dolar kurunda titreten tahmin! Duyan döviz bürosuna koşuyor Dolar kurunda titreten tahmin! Duyan döviz bürosuna koşuyor
EYT'liler dikkat! Son 30 gün detayı önemli, 3 bin 753 TL'lik uyarı yapıldı EYT'liler dikkat! Son 30 gün detayı önemli, 3 bin 753 TL'lik uyarı yapıldı
Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu