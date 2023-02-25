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CarrefourSa görülmemiş indirime imza attı! Buzdolabınız tıka basa dolacak!

CarrefourSa görülmemiş indirime imza attı! Evinizin buzdolabı tıka basa dolacak! 2023’ün en indirimli marketi oldu. İşte CarrefourSa indirim detayları...

CarrefourSa görülmemiş indirime imza attı! Buzdolabınız tıka basa dolacak!

Türkiye’nin büyük market zincirlerinden birisi olan CarrefourSa Market, müşterilerine büyük bir jest yaptı. Ayçiçek yağı dahi büyük indirime girerken bulgur 18 TL, kaşar peynir 49 TL, zeytin sadece 89 TL’ye düştü! Yılın fırsatı CarrefourSa’dan geldi. İşte CarrefourSa indirimli fiyatların detayı... 


Muhteşem bir kampanya ile CarrefourSa en çok ön plana çıkan market oldu. 1 Mart tarihine kadar süren indirimden faydalanmak için müşterilerin akınına uğradı. 5 gün sürecek olan indirimde buzdolapları dolup taşacak.  


CarrefourSa indirimli fiyatları 


CarrefourSa market kampanyalarıyla vatandaşlara ekonomik zorlukların devam ettiği dönemlerde yardımcı oluyor. 5 gün sürecek olan indirimden 1 Mart’a kadar yararlanarak herkes buzdolaplarını dolduruyor.  


Yudum’un 5 litre ayçiçek yağı 200 TL’den yalnızca 179 TL’ye düştü. 
2 litre kızma zeytinyağı fiyatı 276 TL’den 219 TL’ye düştü. 
2.5 kilo Duru marka bolda pirincin fiyatı 106 TL oldu. 
2 litre Orkide marka mısır yağı 81,45 TL. 
710 gram Tat marka domates salçasında fiyat ise sadece 42,90 TL. 
500 gram tarhana fiyatı 32,95 TL’ye düşerken kırmızı mercimek de 24,50 TL oldu. 
1 kilo Osmancık marka pirinç 30,50 TL. 
Teneke kutu domatesin 830 gram fiyatında ise indirimle beraber 34,50 TL oldu. 
1 kilo salamura siyah zeytini 89,90 TL’ye alabilirsiniz. 
Ayrıca 200 gram Tahsildaroğlu Gurme Shiffa taze kaşar ise yalnızca 49,90 TL. 
Carrefour marka pilavlık bulgur ile beraber esmer köftelik bulgur 16,50 TL oldu. 

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