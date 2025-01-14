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CarrefourSA ayçiçek yağında yüzde 20'ye varan indirim; 69.50'den satılıyor

Temel gıda fiyatlarındaki artış, vatandaşların indirim kampanyalarını daha yakından takip etmesine neden oldu.

CarrefourSA ayçiçek yağında yüzde 20'ye varan indirim; 69.50'den satılıyor

Marketler, düzenledikleri kampanyaları kataloglarla duyurarak tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, CarrefourSA da online alışveriş sitesinden duyurduğu Ayçiçek yağı indirimleri ile dikkat çekiyor. İşte CarrefourSA Ayçiçek yağı fiyatları ve detayları:

CarrefourSA Ayçiçek Yağı Fiyatları

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 Litre

Normal Fiyat: 73,50 TL

CarrefourSA Kart İle: 69,50 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 Litre

76,50 TL

Yudum Sprey Cam Ayçiçek Yağı 250 ml

99,95 TL

Sırma Mısırözü Yağı 1 Litre

105,95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 Litre

125,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 2 Litre

134,00 TL

Kaynak: CarrefourSA Resmi Sitesi

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