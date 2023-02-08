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Carrefour kataloğunda dev indirimler! Tavuk ve kırmızı et fiyatları öyle bir düştü ki görenler akın akın gidiyor

CarrefourSA 2 – 15 Şubat kataloğunda dev indirim. CarrefourSA ürün fiyatları yarı yarıya düştü. Kırmızı et, tavuk, balık ve birçok üründe indirim.

Carrefour kataloğunda dev indirimler! Tavuk ve kırmızı et fiyatları öyle bir düştü ki görenler akın akın gidiyor

Türkiye’nin büyük market zincirlerinden birisi olan CarrefourSA 2-15 Şubat arasında yaptığı neredeyse yarı yarıya indirimli kataloğunu paylaştı. İşte dev indirimli şarküteri ürünlerinin detayları...

Kaçırılamayacak fırsat

Kaçırılmayacak 2 – 15 Şubat CarrefourSA fiyatları ile vatandaşlar dolaplarını dolduracak.

Dana kıyma fiyatı 159.50 TL

Dana kuşbaşı fiyatı ise 173.50 TL

Levrek fiyatı ise 89.99 TL

Kırmızı etlerde büyük indirim

Dana kıyma fiyatı 179.90 TL’den 159.50 TL’ye düştü.

Dana kuşbaşı fiyatı ise 196.90 TL’den 173.50 TL’ye indi.

Dana Sote/Tas kebabı 236.90 TL’den 199.50 TL’ye düştü.

Dana döş satma fiyatı ise 182.90 TL’den 167.50 TL’ye düştü.

Kasap, İnegöl, Tekirdağ köfte çeşitleri 182.90 TL’den 167.50 TL’ye indi.

 Öte yandan dana biftek fiyatı da 236.90 TL’den 199.50 TL’ye indi.

CarrefourSA tavuk fiyatları

Pilit but ızgara tava fiyatı 79.90 TL

Pilit kök kanat fiyatı 45.90 TL

Banvit hindi pirzola fiyatı 49.90 TL

Lezita kekikli piliç sote fiyatı 89.90 TL

Bolca hindi göğüs bütün fileto fiyatı 95.90 TL

Lezita nugget fiyatı 25.50 TL

Lezita piliç yaprak döner fiyatı 21.90 TL

Lezita çıtır piliç lokmalar poşet fiyatı 72.90 TL

Dardanel çaim karides fiyatı 69.99 TL

Dardanel haşlanmış Norveç karides fiyatı 109.99 TL

CarrefourSA Sucuk, sosis, pastırma fiyatları

Polonez kangal sucuğun fiyatı 54.90 TL

Namet kangal sucuk çeşitlerinin fiyatı 279 TL

Apikoğlu kangal parmak sucuk fiyatı ise 379.90 TL

Banvit piliç salam 26. 60 TL fiyatında

Pınar sosis 87.95 TL ve Polonez hindi sosis fiyatı ise 179.90 TL

Namet antrikot pastırma 449 TL

Apikoğlu parça pastırma isteyenler için ise 44.90 TL

Erşan kavurma fiyatı ise 379. 90 TL

CarrefourSA peynir fiyatları

Gemlik yağlı sade siyah zeytin fiyatı 59.95 TL

Pınar tostun dilimli peynir çeşidi 99.95 TL

Ünal örgü, dil, çeçil peynir çeşidi fiyatları 219 TL

Tam yağlı beyaz peynir fiyatı ise 79.95 TL

Boyacıoğlu yarım yağlı peynir fiyatı 99.90 TL

Cihanser eski kaşar fiyatı ise 79.95 TL

Tahsildaroğlu klasik inek peyniri fiyatı ise 169.95 TL

Ekici peynir çeşitleri fiyatı ise 49.95 TL

Calmio tam yağlı taze kaşar peynir fiyatı ise 79.95 TL

İçim beyaz peynir fiyatı ise 95.90 TL

Altınkılıç klasik inek peynirinin fiyatı 89.90 TL

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