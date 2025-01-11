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Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim

2025 yılına girilmesiyle birlikte mutfakların temel ihtiyaçlarından biri olan Ayçiçek yağı fiyatlarında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim

Vatandaşlar, bütçelerine uygun ürünleri tercih edebilmek için marketler arasında fiyat karşılaştırması yapıyor. Ocak ayı itibarıyla birçok büyük markette farklı markalara ait Ayçiçek yağı fiyatları güncellendi.

Dev marketlerin başlattığı kampanyalar, tüketiciler için önemli fırsatlar sunarken, işte öne çıkan bazı fiyatlar:

Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları (Ocak 2025):

Kırlangıç 1 Litre: Carrefour’da 26,45 TL ile en uygun fiyatlı seçenek olarak dikkat çekiyor.

Yudum Ziyafet 1 Litre: A101 marketlerinde 39,50 TL’den satışa sunuluyor.

Orkide 1 Litre: Carrefour raflarında 39,95 TL.

Yudum 1 Litre: A101’de 49,95 TL’den satılıyor.

Vera 1 Litre: Yine A101 marketlerinde 51,00 TL.

Tarım Kredi 1 Litre: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 57,50 TL.

Komili 1 Litre: Carrefour’da 71,90 TL.

Migros 1 Litre: Migros marketlerinde 73,50 TL.

Evin 1 Litre: Şok marketlerinde 73,50 TL.

Bu fiyat farklılıkları, tüketicilerin alışveriş yaparken dikkatli seçimler yapmasını bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle Carrefour ve A101 gibi zincir marketlerdeki indirim kampanyaları, bütçesini düşünen aileler için önemli avantajlar sağlıyor.

Kaynak: Bu içerik marketlerden alınan verilerle hazırlanmıştır.

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