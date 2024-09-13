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Cam balkon yasak mı emsal karar geldi! Yargıtay cezasını duyurdu

Yargıtay'ın emsal teşkil eden kararıyla cam balkon uygulamaları ve balkonların odalara dahil edilmesi gibi işlemler artık daha yakından takip edilecek.

Cam balkon yasak mı emsal karar geldi! Yargıtay cezasını duyurdu

Yargıtay, binanın dış görünümünü değiştiren tadilatlarla ilgili kararıyla cam balkon uygulamalarını inceledi. Yargıtay'a göre, projede yer almayan ve izinsiz yapılan cam balkonlar veya balkonların odalara dahil edilmesi gibi işlemler, binanın mimari bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle hukuka aykırı kabul ediliyor. Ayrıca, binada yaşayan diğer kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayı olmadan bu tür değişiklikler yapılırsa, bu tadilatların yıkılmasına karar veriliyor.

Yargıtay'ın emsal kararı, sadece cam balkonların değil, genel olarak binaların dış görünümünü bozan her türlü tadilatın izinsiz yapılamayacağını ortaya koyuyor. Bu karar, izinsiz cam balkon yaptıranlara yıkım kararı getirebileceği gibi, balkonu odaya ekleme veya mutfak balkonunu kapatma gibi uygulamalarda da ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Cam Balkonlar Yasal mı?

Cam balkon uygulamaları ve balkonu odaya ekleme gibi değişiklikler Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre:

Kat malikleri, binanın mimari yapısını korumak ve sürdürmekle yükümlüdürler.
Binanın dış cephesinde ve ortak alanlarında yapılacak her türlü değişiklik için tüm kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı izni gerekir.

Bu izin alınmadığı takdirde binanın dış cephesine cam balkon yaptırmak veya balkon ile oda arasındaki duvarı yıktırmak kanuna aykırıdır.

Yani 5 daireli bir binada bu tür tadilatlar için en az 4 daireden yazılı izin alınması gerekir. Aksi takdirde bina yönetimi veya herhangi bir daire sahibi tadilatın yasal olmadığı gerekçesiyle şikayette bulunabilir ve tadilatın onarılması (yıkılması) için mahkeme kararı talep edilebilir.

Cam Balkon Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son yıllarda artan deprem riski, bina güvenliğini tehlikeye atan izinsiz tadilatların daha dikkatli yapılmasını gerektirmektedir. Cam balkon yaptırmak isteyen kişilerin şu adımları izlemeleri önerilir:

Yazılı İzin Alın: Cam balkon yaptırmadan önce binada yaşayan diğer daire sahiplerinden yazılı izin alınması zorunludur. Mümkünse bu izinlerin noter tasdikli olması hukuki bir sorun yaşanması durumunda kişiyi koruyabilir.

Yasal Prosedür İzlenmelidir: Cam balkon uygulamaları bina yönetimi tarafından onaylanmış bir proje çerçevesinde yapılmalıdır. Binanın mimari yapısına aykırı, dış cephesini değiştiren veya binanın güvenliğini riske atan işlemler hukuka aykırı sayılabilir.

Uzman Görüşü Alın: Deprem riski yüksek bölgelerde tadilat yaptırmadan önce mutlaka bir mühendis veya mimara danışılmalıdır. Yetkisiz tadilatlar binanın statik yapısına zarar verebilir.

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