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Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL

Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL ödeme yatacak. İşte nakit problemi yaşayan vatandaşlara o 3 bankadan ilaç gibi destek...

Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL

3 bankadan vatandaşlara büyük bir destek geldi. Nakit problemi yaşayan ve gelir belgesi olmayan vatandaşlara yönelik 40 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlanıyor. TEB, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası müşterisi olanlara nakit desteğini sunacak. Verilen ihtiyaç kredisi kapsamında gelir belgesi talep edilmiyor ve faiz oranları çok uygun tutuluyor. 


Gelir belgesiz şekilde ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar TEB, Vakıfbank ya da Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını hemen gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 36 aya kadar varan taksit seçeneğiyle kendilerine uygun ödeme tablosu oluşturabiliyorlar. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Gelir belgesiz ne kadar ihtiyaç kredisi çekilebilir? İşte ayrıntılar... 


VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için mobil uygulama, interneet bankacılığı ve şubeye giderek başvuru yapma seçenekleri bulunmaktadır. Gelir belgesiz şekilde 40 bin TL’ye kadar yapılabilecek ihtiyaç kredisi için 36 aya kadar olan taksit seçeneklerinden kendilerine uygun olanı seçebilmektedirler.  


Vakıfbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen müşteriler için faiz oranları 1,89’dan başlamaktadır. 12 ay, 24 ay ya da 36 ay olarak vadesi belirlenebilen kredi için 1,89 gibi oldukça düşük faizler uygulanmaktadır. Ayrıca ödeme periyotları da 1, 2 ve 3 ay olarak belirlenebilmektedir.  


TEB İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Gelir belgesiz olarak yapılabilecek TEB ihtiyaç kredisi başvurusu için faiz oranı yalnızca 1,55 olarak veriliyor. Aylık ödeme miktarı oldukça az olarak belirlenebilen ve 36 aya kadar taksitlendirilebilen TEB ihtiyaç kredisinde 3 ay erteleme fırsatı da bulunmaktadır. 


TEB şubelerine giderek, mobil bankacılık üzerinden ya da internet bankacılığından TEB ihtiyaç kredisi için başvurular hızlı şekilde yapılabilmektedir.  


YAPI KREDİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Yapı Kredi Bankası’ndan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteriler ise gelir belgesiz olarak 40 bin TL’ye kadar çekebilmektedir. Faiz oranı ise 2,79 olarak verilmektedir. Maksimum 36 aya kadar taksitlendirilebilen Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi için ayrıca 3 ay erteleme seçeneği de bulunmaktadır.  

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