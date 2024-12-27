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Çalışmayan kadınlara 64 bin 724 TL veriliyor

2025 yılı itibariyle doğum iznindeki annelere ödenecek iş göremezlik ödeneği önemli bir artış yaşayacak.

Çalışmayan kadınlara 64 bin 724 TL veriliyor

Halen, doğum izninde olan annelere 112 gün için ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği 49.784 TL olarak belirlenmişken, bu miktar asgari ücrette yapılacak artışla birlikte 64.724 TL'ye yükselecek.

Bu ödeme, doğum izni sırasında çalışan annelere, iş göremezlik nedeniyle maddi destek sağlamak amacıyla devlet tarafından yapılmaktadır. Artış sayesinde, annelerin ekonomik yükü hafifleyecek ve doğum izni sürecinde daha rahat bir şekilde geçimlerini sağlamaları mümkün olacak.

Çalışmayan kadınlara 64 bin 724 TL veriliyor1

İş göremezlik ödeneği, çalışan annelerin doğum iznindeki süre boyunca iş güvencelerinin korunmasını ve finansal açıdan desteklenmelerini amaçlamaktadır. Annelere sunulan bu destek, aynı zamanda ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen önemli bir sosyal güvenlik uygulamasıdır.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

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