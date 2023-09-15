GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Çalışmalar başladı zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanlı bekleyiş sürerken sevindirici bi haber daha geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla beraber ekim ayında emekli aylıklarına zam gelmesi bekleniyor. Peki zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Çalışmalar başladı zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücretin 11 bin 400 lira olması ve en düşük memur maaşının 22 bin lirayı geçmesi üzerine emeklilerin gözü emekli aylığı zamlarına çevrildi.

Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın da 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı olanlara yansımamasının ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi başladı. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yılsonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarını aldıklarını ve çalışmaya başladıklarını belirterek, “Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“En düşük emekli maaşının 10 lira olması bekleniyor”

Öte yandan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş da ekim ayında emekli taban ücretine seyyanen zam gelebileceğinin altını çizdi.  Karakaş, haziran ayına bakıldığında asgari ücretin 8 bin 500, en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 lira olduğunu ve en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 88’ine denk geldiğini vurgulayarak, “Buradan hareketle şu anda asgari ücretin 11 bin 400 olduğunu ele aldığımızda en düşük emekli maaşının 10 lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Emekli maaşlarına yapılması planlanan en zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.

emekli emekli zammı ssk bağkur emekli maaşı
ÇOK OKUNAN HABERLER
Başını dik tutmakla ilgili zoru olanlar varmış! Akif Beki yazdı Başını dik tutmakla ilgili zoru olanlar varmış! Akif Beki yazdı
Flaş emekli zammı kulisi zam mı ikramiye mi? Abdulkadir Selvi'den "Yetmez ama evet demiyorum" tepkisi! Flaş emekli zammı kulisi zam mı ikramiye mi? Abdulkadir Selvi'den "Yetmez ama evet demiyorum" tepkisi!
Çalışmalar başladı zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Çalışmalar başladı zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Kılıçdaroğlu mahkeme heyetine resti çekti! "Ben Kemal geliyorum" Hadi Özışık yazdı Kılıçdaroğlu mahkeme heyetine resti çekti! "Ben Kemal geliyorum" Hadi Özışık yazdı
Ahmet Hakan 'Korkarım Kılıçdaroğlu' deyip sordu İmamoğlu kaybeden olursa Kılıçdaroğlu sevinir mi üzülür mü? Ahmet Hakan 'Korkarım Kılıçdaroğlu' deyip sordu İmamoğlu kaybeden olursa Kılıçdaroğlu sevinir mi üzülür mü?
SON HABERLER
Çalışmalar başladı zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Çalışmalar başladı zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ahmet Hakan 'Korkarım Kılıçdaroğlu' deyip sordu İmamoğlu kaybeden olursa Kılıçdaroğlu sevinir mi üzülür mü? Ahmet Hakan 'Korkarım Kılıçdaroğlu' deyip sordu İmamoğlu kaybeden olursa Kılıçdaroğlu sevinir mi üzülür mü?
SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi maaş zammı ve 7.500 TL verilecek! Promosyon ödemeleri belli oldu! SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi maaş zammı ve 7.500 TL verilecek! Promosyon ödemeleri belli oldu!
Kılıçdaroğlu mahkeme heyetine resti çekti! "Ben Kemal geliyorum" Hadi Özışık yazdı Kılıçdaroğlu mahkeme heyetine resti çekti! "Ben Kemal geliyorum" Hadi Özışık yazdı
Flaş emekli zammı kulisi zam mı ikramiye mi? Abdulkadir Selvi'den "Yetmez ama evet demiyorum" tepkisi! Flaş emekli zammı kulisi zam mı ikramiye mi? Abdulkadir Selvi'den "Yetmez ama evet demiyorum" tepkisi!
Başını dik tutmakla ilgili zoru olanlar varmış! Akif Beki yazdı Başını dik tutmakla ilgili zoru olanlar varmış! Akif Beki yazdı
Derna’nın trajedisi Derna’nın trajedisi
Emekliye zam mı bir defalık ikramiye mi Emekliye zam mı bir defalık ikramiye mi