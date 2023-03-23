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Çalışmadan maaş alabilme hayali kuranlara gün doğdu! 8.100 TL alacak şanslı kişilerden biri olup olmadığınızı hemen öğrenin!

Çalışmadan maaş alabilme hayali kuranlara gün doğdu! Şanslı kişilerden biri olup olmadığınızı hemen öğrenin! İşte çalışmadan maaş alma yoluna dair tüm detaylar...

Çalışmadan maaş alabilme hayali kuranlara gün doğdu! 8.100 TL alacak şanslı kişilerden biri olup olmadığınızı hemen öğrenin!

Çalışmadan maaş alabilecek kişiler için tüm şartlar netleşti. Devlet tarafından vatandaşlara 8 bin 100 TL ödeme yapılacak. Çalışmadan 8 bin 100 TL maaş alabilecek birçok vatandaş mevcut. O kişilerden birisi olup olmadığınızı öğrenmek ise çok kolay. Peki, kimler SGK’dan 8.100 TL maaş alabilir? SGK 8 bin 100 TL ödeme şartları nelerdir? İşte çalışmadan SGK’dan alınabilecek 8.100 TL’ye dair tüm şartlar ve detaylar... 


SGK 8.100 TL ödeme yapacak 


Ücretsiz izin alan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ile beraber verilen işsizlik ödeneği bulunmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu destek vatandaşlar için büyük önem taşımaktadır. Son yapılan güncellemeler ile birlikte işsizlik maaşı 8 bin 100 TL olmuştur.  


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belli şartlar çerçevesinde faydalanabildiği türde devlet sübvansiyonlarından birisi olarak sigortalı olarak belirli bir süre çalışmış vatandaşlara ödenmektedir. İşsizlik ödeneği olarak bilinen bu destek İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından sağlanmaktadır. Maddi anlamda işsiz olan vatandaşlara sağlanması için işsizlik ödeneği tahsis edilmektedir.  


İşsizlik ödeneği şartları nedir? 


“İşsizlik ödeneğini kimler alabilir?” sorusu birçok vatandaş tarafından devamlı aratılmaktadır. Son güncellenen işsizlik ödeneği olan 8 bin 100 TL’den yararlanmak için bazı şartlar söz konusudur. Vatandaşların çalışırken aylık olarak işsizlik fonuna katkı payı ödenmektedir. İşsizlik fonunda biriken ödemeler ise vatandaşların ihtiyacın ayrılmıştır. İşsizlik maaşı almak için şartları uygun olanlar bundan faydalanabilmektedir.  


İşsizlik maaşı şartları içinde öncelikle son 3 senedir minimum 600 gün sigortalı olunması şartı yer alır. Son 3 senede 900 gün, 240 gün ve 1080 gün sigortalılara 6 ay ila 10 ay aralığında işsizlik ödeneği yatmaktadır. Ayrıca bu maaştan yararlanabilmek için iş yerinden kusurlu şekilde ayrılmaması da önemlidir. 

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