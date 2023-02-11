Çalışmadan emekli olma imkanı! Erken emeklilikle ilgili yeni karar alındı!

Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün oluyor. Erken emeklilikle ilgili karar alındı. SGK ile hiç çalışmadan vatandaşlara emekli olma hakkı doğdu.

Vatandaşlara SGK sisteminde bazı şartlar dahilinde hiç çalışmadan emeklilik imkanı sunuyor. Emeklilik koşulları birçok emekli vatandaşın araştırdığı konuların en başında yer alıyor. Bazı kişilere SGK, sistem kapsamında özel olanaklar sağlıyor. Olanakları kullanan vatandaşlar beklemedikleri yaşta ve vakitte emekli olabiliyorlar.



Çalışmadan emekli olunur mu?



Emekli olma imkanı SGK sistemi çerçevesinde ağır şartları yerine getirme durumunda gerçekleşiyor. Fakat hiç çalışmadan emekli olma imkanı belirli şahıslara sunulmaktadır. İsteğe bağlı sigorta ile bu mümkündür. Bireyler dışardan kendi isteklerine bağlı olarak sigorta yaptırarak hiç işe gitmeden emekli olabilmektedir.



SGK, isteğe bağlı yapılan sigortaları 4A çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu sigorta türünde SGK primlerini şahıslar düzenli olarak ödenmektedir. Böylelikle bireyler emeklilik olanaklarından faydalanabilir ve sağlık hizmeti de alabilirler. Vatandaşların yaş şartını tamamlaması halinde toplu para ödemesi yapılabilmektedir.