Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Maaşlara zam geldi Nisan ayında 8.500 TL ödenecek

Maaş zammı son dakika haberi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o kişilere müjdeyi verdi. Artık maaşlar asgari ücret seviyesine çekildi. Nisan ayından itibaren zamlı Maaşlar hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika maaş zammı duyurusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından son dakika zam müjdesi geldi. Bakanlık, müjdeli haberi gaziler ve güvenlik korucuları için duyurdu. Artık bu kişilerin maaşları asgari ücret seviyesinden ödenecek. Ayrıca güvenlik korucularının emekli maaşlarına da zam yapıldı. Nisan ayında zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatacak. Nisan ayı maaş ödeme tarihleri de verildi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından son dakika maaş zammı müjdesi…

GAZİ VE GÜVENLİK KORUCUSU MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından seçim öncesi yeni bir zam müjdesi daha verildi. Bu kararla birlikte İstiklal Madalyası sahipleri, Muharip Gaziler, TBMM 1 dönem Üyeleri ve hizmet etmiş vatandaşların maaşlarına 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldı. Maaşlar bu kararla beraber 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltildi. Ayrıca hak sahiplerinin aylık farklarında giderileceği duyuruldu.

Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen kararla beraber artık gazi ve güvenlik korucusu maaşları 8.500 TL olarak ödenecek. Ödemeler Nisan ayından itibaren başlayacak. Güvenlik korucuları ve gaziler nisan ayında 8.500 TL Zamlı maaş alacak.

Ayrıca gazi ve dul eşlerinin maaşları da net asgari ücret esas alınarak ödenecek. Yani Mart 2023'te ek ödeme dahil olmak üzere Gazi aylıkları 2961 TL olarak ödenirken nisan ayında 8.847 TL olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ MAAŞLARI DA 7.500 TL'YE YÜKSELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir zam müjdesi de güvenlik korucusu emeklilerine yapıldı. Güvenlik koruyucusu emeklisi maaşları da 7500 TL'ye Yani en düşük emekli maaşına yükseltildi. Zamlı güvenlik korucusu emeklisi maaşları da Nisan ayından itibaren ödenecek.

Ayrıca gazilere ve güvenlik korucularına bayram ikramiyesi verilmesi konusunda da çalışmalar devam ediyor. Hükümetin ilerleyen günlerde bu konuda da müjdeyi açıklaması bekleniyor.