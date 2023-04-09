GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Maaşlara zam geldi Nisan ayında 8.500 TL ödenecek

Maaşlara dev zam geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu. Bakan Bilgin o maaşların asgari ücret seviyesine çıktığını açıkladı. Nisan ayında 8.500 TL olarak ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Maaşlara zam geldi Nisan ayında 8.500 TL ödenecek

Maaş zammı son dakika haberi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o kişilere müjdeyi verdi. Artık maaşlar asgari ücret seviyesine çekildi. Nisan ayından itibaren zamlı Maaşlar hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika maaş zammı duyurusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından son dakika zam müjdesi geldi. Bakanlık, müjdeli haberi gaziler ve güvenlik korucuları için duyurdu. Artık bu kişilerin maaşları asgari ücret seviyesinden ödenecek. Ayrıca güvenlik korucularının emekli maaşlarına da zam yapıldı. Nisan ayında zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatacak. Nisan ayı maaş ödeme tarihleri de verildi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından son dakika maaş zammı müjdesi…

GAZİ VE GÜVENLİK KORUCUSU MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından seçim öncesi yeni bir zam müjdesi daha verildi. Bu kararla birlikte İstiklal Madalyası sahipleri, Muharip Gaziler, TBMM 1 dönem Üyeleri ve hizmet etmiş vatandaşların maaşlarına 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldı. Maaşlar bu kararla beraber 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltildi. Ayrıca hak sahiplerinin aylık farklarında giderileceği duyuruldu.

Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen kararla beraber artık gazi ve güvenlik korucusu maaşları 8.500 TL olarak ödenecek. Ödemeler Nisan ayından itibaren başlayacak. Güvenlik korucuları ve gaziler nisan ayında 8.500 TL Zamlı maaş alacak.

Ayrıca gazi ve dul eşlerinin maaşları da net asgari ücret esas alınarak ödenecek. Yani Mart 2023'te ek ödeme dahil olmak üzere Gazi aylıkları 2961 TL olarak ödenirken nisan ayında 8.847 TL olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ MAAŞLARI DA 7.500 TL'YE YÜKSELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir zam müjdesi de güvenlik korucusu emeklilerine yapıldı. Güvenlik koruyucusu emeklisi maaşları da 7500 TL'ye Yani en düşük emekli maaşına yükseltildi. Zamlı güvenlik korucusu emeklisi maaşları da Nisan ayından itibaren ödenecek.

Ayrıca gazilere ve güvenlik korucularına bayram ikramiyesi verilmesi konusunda da çalışmalar devam ediyor. Hükümetin ilerleyen günlerde bu konuda da müjdeyi açıklaması bekleniyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı! Emekliye 5.000 TL ödeme gece 00.00’dan itibaren yatıyor! Cumhurbaşkanı imzaladı! Emekliye 5.000 TL ödeme gece 00.00’dan itibaren yatıyor!
Tüm emekliler sadece o bankadan 17.500 TL promosyon alacak! Tüm emekliler sadece o bankadan 17.500 TL promosyon alacak!
Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor
SSK, BAĞ-KUR 4C'li emekliye hafta sonu müjdesi! Maaşlara 1000 TL ek zam geldi SSK, BAĞ-KUR 4C'li emekliye hafta sonu müjdesi! Maaşlara 1000 TL ek zam geldi
Aile Bakanlığı 3 ay düzenli sosyal yardım verecek! Müracaat edenlere 3750 TL destek ödemesi yapılacak Aile Bakanlığı 3 ay düzenli sosyal yardım verecek! Müracaat edenlere 3750 TL destek ödemesi yapılacak
Memura yüzde 70 zam! Temmuz'u beklemeye gerek yok, seçim öncesi memur maaşları artıyor Memura yüzde 70 zam! Temmuz'u beklemeye gerek yok, seçim öncesi memur maaşları artıyor
SON HABERLER
Memur ve emekliye dev zam müjdesi! Tarih verildi, son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek Memur ve emekliye dev zam müjdesi! Tarih verildi, son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Maaşlara zam geldi Nisan ayında 8.500 TL ödenecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Maaşlara zam geldi Nisan ayında 8.500 TL ödenecek
Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu Faizsiz kredide böylesi yok! 250.000 TL kamu bankasından duyuruldu
33.500 TL promosyonla Yapı Kredi bombayı patlattı! Emeklilerin nakit sıkıntısı kalmayacak 33.500 TL promosyonla Yapı Kredi bombayı patlattı! Emeklilerin nakit sıkıntısı kalmayacak
Banka müşterilerine tek SMS’le 400 TL yatacak! Gıda, kasap, manav alışverişinde Banka müşterilerine tek SMS’le 400 TL yatacak! Gıda, kasap, manav alışverişinde
Yüzde 36 zamlı aylıkların yatma tarihi netleşti! O aylığı alanlara bu ay en az 7.125 TL yatacak! Yüzde 36 zamlı aylıkların yatma tarihi netleşti! O aylığı alanlara bu ay en az 7.125 TL yatacak!
Kimse o bankadan bahsetmedi! Promosyon miktarı dudak uçuklattı! Kimse o bankadan bahsetmedi! Promosyon miktarı dudak uçuklattı!
Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor Asgari ücretliye zam! Meclis yarın kararı açıklıyor