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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu; Ev hanımlarına emeklilik var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi için ilk kez tarih verdi. Yapılan açıklamaya göre, 2028 yılı öncesinde ev hanımları için emeklilik hakkı yasal güvence altına alınacak.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu; Ev hanımlarına emeklilik var

Türkiye’de milyonlarca ev hanımının merakla beklediği emeklilik hakkı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan bu düzenlemenin, teknik detayları tamamlandıktan sonra hayata geçirileceğini açıkladı. Orta Vadeli Program’da (OVP) da yer alan bu çalışma, ev hanımlarına devlet destekli prim ödemeleriyle emeklilik imkânı sunacak. 👏

🏛️ Ev Hanımlarına Emeklilikte Teknik Çalışmalar Sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarının emekliliği için teknik bir hazırlık süreci yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, hangi kriterlere sahip ev hanımlarının düzenlemeye dahil edileceği konusunda detaylı analizler yapılıyor.

Engelli çocuğu olan kadınlar için ek destek mekanizmaları,

Esnaflık gibi bağımsız çalışma durumlarında nasıl bir model uygulanacağı gibi sorular üzerinde çalışmalar sürüyor.

SGK ile birlikte yürütülen bu teknik süreç, ev hanımlarına yönelik kapsayıcı ve adil bir emeklilik sistemi kurmayı hedefliyor. 📋


📅 Bakan Işıkhan'dan Tarih Açıklaması: 2028 Öncesi Hayata Geçecek

Bakan Işıkhan, düzenlemenin hayata geçeceği zamana ilişkin de önemli bir açıklamada bulundu. "2028 yılından önce ev hanımlarına emeklilik müjdemizi paylaşmayı hedefliyoruz." diyen Işıkhan, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Bu ifadeler, ev hanımlarının uzun zamandır beklediği emeklilik hakkına kavuşmaları için somut bir takvim işareti oldu. 🗓️


📊 Düzenleme Nasıl Olacak? İşte İlk Bilgiler

Ev hanımlarının emekliliğe adım atabilmeleri için belirli şartlar öngörülüyor:

Ev hanımları SGK’ya aylık prim ödemesi yapacaklar. Bu primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Prim ödeme süresi, yaş kriteri ve diğer ayrıntılar, hazırlanacak yasa teklifi ile netleşecek. Orta Vadeli Program’da yer alan bu düzenleme, devlet destekli prim teşvikiyle kadınların sosyal güvenlik sistemine aktif katılımını artırmayı amaçlıyor. 🌟


📢 Sosyal Güvenlik Sisteminde Tarihi Adım

Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse, Türkiye’de ilk kez ev hanımlarına özel kapsamlı bir emeklilik modeli devreye girmiş olacak.
Bu gelişme, özellikle uzun yıllar ev içinde çalışarak topluma katkı sağlayan kadınların, yaşlılık dönemlerinde sosyal güvence altına alınmasını sağlayacak. 🤝

Kaynak: Gazeteoku.com

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