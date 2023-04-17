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Çalışma Bakanı açıkladı! Asgari ücretlilere önemli duyuru geldi 9.590 lira oldu

Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıkladı. Artık 9.590 lira oldu.

Çalışma Bakanı açıkladı! Asgari ücretlilere önemli duyuru geldi 9.590 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den tüm asgari ücretli çalışanları ilgilendiren önemli açıklama geldi. Az önce duyuru yapıldı. Asgari ücretliler bu habere üzülecek. Çünkü açlık sınırı 9.590 lira oldu. Bu rakam asgari ücretin 1000 TL üstüne çıkarken zam beklentileri de beraberinde geldi. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete seçim zammı var mı? Asgari ücret zammı son dakika haberi…

Asgari ücretli milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren veriler yayınlandı. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de TÜRK-İŞ az önce açıklama yaptı. Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı verileri yayımlandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9.590 lira oldu. TÜRK-İŞ açıklanan veriler sonrasında asgari ücret zammı beklediklerini belirterek, asgari ücretin açlık sınırının 1000 TL altında olduğunu ifade etti. Peki asgari ücrete zam var mı, asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? İşte Çalışma Bakanı son dakika asgari ücret açıklaması…

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ŞOKE ETTİ

TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında açlık ve yoksulluk sınırı da belli oldu. TÜRK-İŞ 4 kişilik bir ailenin Mart ayında açlık ve yoksulluk sınırının asgari ücretin çok üstüne çıktığını duyurdu. Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 591 TL’ye yoksulluk sınırı ise 31 bin 241 TL’ye yükseldi. Mevcut durumda açlık sınırının bile asgari ücretin en az 1000 TL üstünde olduğunu belirten TÜRK-İŞ, bir an önce asgari ücretli çalışanlar için adım atılması gerektiğini savundu. Hükümete asgari ücrete zam çağrısı yapan TÜRK-İŞ, Temmuz ayı beklenmeden bir an önce asgari ücrete ara zam gelmesi gerektiğini savundu.

ASGARİ ÜCRETE SEÇİM ZAMMI VAR MI?

Türkiye’de enflasyonun her geçen gün artması ve alım gücünün düşmesi nedeniyle asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi ara zam bekliyor. Özellikle seçim öncesi asgari ücrete zam beklentisi oldukça yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret zammının Temmuz ayında olacağını söylemişti. Ancak her geçen gün kötüleşen durum nedeniyle asgari ücret zammının öne çekileceği de iddia ediliyor. Bayram öncesi yapılacak olan Kabine Toplantısı sonucunda asgari ücret zammı ile ilgili son karar çıkacak.

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