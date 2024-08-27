Çalışanlara ikramiye müjdesi! Onay çıktı: 65 bin TL verilecek

Çalışanlara 2024 yılının en büyük müjdesi geldi. Kamu çalışanları ve Belediye çalışanları için ikramiye ödemesi onaylandı. Sosyal denge tazminatı olarak verilecek olan ikramiye miktarı ise 65 bin TL olarak belirlendi. Milyonlarca memur ve çalışanın yüzünü güldürecek yeni ikramiye ödemesine ilişkin merak edilenler haberimizde…

Temmuz 2024 maaş zamları sonrası Belediye çalışanları ve memurlar ikramiye ödemelerinde yakından takip ediyordu. Bu yılda çok sayıda çalışan ve memura sosyal denge tazminatı adının altında ikramiye ödemesi yapılacak. Belediye kanununun 49 maddesine göre verilecek olan ödemelere ilişkin detaylar ortaya çıktı. Yılda 2 defa yapılan ikramiye ödemeleri toplamda 65 bin TL'ye kadar çıkıyor. İkramiye ödemesinin miktarı, toplam kamu çalışanının sayısının %15'ini aşmayacak şekilde belirleniyor. Peki ikramiye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

65 BİN TL’YE VARAN İKRAMİYE VERİLECEK

Yılda iki kez çalışan ve Memurlara yönelik sosyal denge tazminatı ödemesi veriliyor. Bu ödeme adeta bir ikramiye gibi maaşa ek olarak hesaplara yatıyor. Belediye çalışanlarına Yılda iki kez 22.694 TL olmak üzere toplam 48.000 TL'den fazla ikramiye ödemesi yapılırken Memurlara ise 32.680 TL yine Yılda iki kez olmak üzere toplamda 65 bin TL'ye Varan ikramiye veriliyor. Ancak ödeme miktarı büyükşehirlere göre değişiklik gösterebiliyor.

EK İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediye ve kamu çalışanlarına yönelik verilen ek ikramiye ödemeleri her yıl 2 defa olmak üzere hesaplara yatıyor. 2024 yılının ilk ikramiye ödemeleri de Geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Çalışanlar şimdi 2 ikramiye ödemelerinin tarihlerini merak ediyor. Henüz kesin bir tarih açıklanmadı ancak ödemelerin en geç Kasım ayında hesaplara yansıyacağı düşünülüyor.