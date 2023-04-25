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Çalışanlara devletten destek! Hazine 5.304 TL ödeyecek

Çalışan vatandaşlar için devlet destek verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 5 bin 304 TL ödemeler yapılacak. İşte ayrıntılar...

Çalışanlara devletten destek! Hazine 5.304 TL ödeyecek

Hükümet bu sene destek ödemelerini arttırmış durumda. İşe başlama teşvik ödemesi olarak adlandırılan ödemede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 5 bin 304 TL yatırılacak. Ekonomik olarak çalışanların ve işverenlerin zorlu zamanlar yaşadığı dönemde işsizlik en büyük problemlerden birisi haline geldi. İstihdam sağlanabilmesi adına devletten büyük bir teşvik geldi. İşte devlet teşvikinin ayrıntıları haberimizde... 


İŞE BAŞLAMA TEŞVİKİ HAZİNE’DEN KARŞILANACAK 


İstihdamın sağlanabilmesi adına 6 milyondan fazla vatandaş için teşvik verilecek. Teşvik kapsamında başlangıç yardımları işverenlere 2 bin 51 TL’den 5 bin 304 TL’ye kadar değişiyor. Kariyer yönlendirme çerçevesinde devletten sağlanacak olan teşvik ödemesi için bazı şartlar bulunmaktadır.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı AKP seçim konuşmasında bahsettiği prim teşvikinden 26 Nisan 2016’den sonra sigorta primleri yatan ve ikametleri bulunan haneye sigortası devam eden vatandaşlara ödemeler yatırılacaktır. Yapılacak ödemeler Aile ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca verilecektir.  


PRİM TEŞVİKİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK? 


Prim teşviki ödemesi miktarı ise 2 bin 51 TL ile 5 bin 304 TL aralığında farklılık gösterecek. Teşvikten faydalanmak isteyen vatandaşların ise aynı hanede yaşayan ve son 1 senede minimum bir kere sosyal yardımlardan birisinden faydalanmış olması gerekmektedir.

Bu şartı taşıyan vatandaşlar için Hazine tam 5 sene boyunca prime esas gelir tabanından hesaplanan sigorta ödemesini karşılayacak. Teşvik tutarı ise işverenlere 3 bin TL ile 7 bin 500 TL aralığında değişecek.  


Teşvik ödemesi yapılacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise 18 ila 55 yaş aralığında olan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yönlendirilen kişilerden oluşacak. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların İŞKUR’a bildirimde bulunması halinde destek sağlanacak. 

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