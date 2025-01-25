Çalışan anneye her ay 20.943 TL veriliyor

Güncellenen destek tutarları kapsamında annelere aylık 510 ile 560 euro arasında ödeme yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanan proje 20 ay boyunca devam edecek.

Destek Tutarları Güncellendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakıcı desteğinin kapsamını genişlettiklerini belirterek, bu yıl 15 milyon eurodan fazla bütçe ayrıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan annelerin iş hayatına devam edebilmesi için projeye destek verdiklerini ifade etti.

2024 yılında 325 euro olarak belirlenen destek miktarı, 2025 itibarıyla şu şekilde güncellendi:

Tam zamanlı çalışan anneler: 510 euro (18.926 TL)

Özel gereksinimli çocuğu olan anneler: 560 euro (20.943 TL)

Yarı zamanlı çalışan anneler: 255 euro (9.462 TL)

Bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan anneler: 305 euro (11.317 TL)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Destekten faydalanabilmek için belirlenen bazı kriterler bulunuyor. İşte başvuru için gereken şartlar:

✅ Ankara, İstanbul veya İzmir’de ikamet etmek

✅ Çocukla aynı evde yaşamak

✅ Bekar anneler için velayetin annede olması

✅ Bir işveren yanında sigortalı olarak çalışıyor olmak

✅ Tam zamanlı bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmak

✅ Bakıcının ücretini en az asgari ücret seviyesinde ödemek

✅ Proje süresince analık izninde olmamak

Kimler Başvurabilir?

Bu destek programından SSK’lı (4A) çalışan anneler ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı 0-36 aylık çocuk bakımı sertifikasına sahip kadınlar yararlanabiliyor.

Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi internet sitesi olan www.sgk.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Kadın İstihdamına Destek Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların çalışma hayatından uzaklaşmadan çocuklarını güvenle büyütebilmeleri için bu tür projeleri desteklemeye devam ediyor. Bakanlık, bu projeyle hem annelerin iş hayatına tutunmasını hem de eğitimli çocuk bakıcılarının kayıtlı olarak istihdam edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Derleme: Gazeteoku.com