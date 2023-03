Buzluklarınıza stok yapın! Kırmızı ete görülmemiş zam geliyor! Kırmızı et almak gün geçtikçe hayal oluyor!

Ekonomik kriz hala sürerken kırmızı et fiyatlarına gelen zamlar da gündem oluyor. Tekrar bir zammın kapıda olduğu konuşulurken şimdi vatandaşlar kırmızı et fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Ekonomik kriz büyükbaş hayvanların kesilmesi ile de hala sürüyor. Artık kırmızı etin zamlı fiyatı gram altına yarışır hale geliyor. Vatandaşlar için temel ihtiyaçlarını karşılamak dahi zor bir duruma gelmişken dar gelirli kesim artık kırmızı eti evden içeri sokamıyor. Peki kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? İşte kırmızı et fiyatlarına dair detaylar...



Kırmızı et fiyatlarında fahiş zam!



Peş peşe gelen zamlar vatandaşın boğazına yapışmış durumdayken şimdi mutfaklarda bulunması gittikçe zorlaşan kırmızı ete bir zam daha kapıda. Doların yem fiyatlarının artmasına etki etmesi sebebiyle etin fiyatı da gittikçe artıyor. Vatandaşlar artık ekonomik krizle ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumda. İhtiyaçları arasında seçim yapmak zorunda kalan halk kırmızı ete gün geçtikçe ulaşamaz hale geliyor. Fiyatlar uygunken vatandaş fırsat buldukça artık ihtiyaçlarını depoluyor ve indirimleri takip ediyor.



Kırmızı et fiyatı ne kadar?



Kırmızı et ile ilgili zam haberleri vatandaşları stok yapmaya iterken 2022 Kasım ayında etin kilosu 100 TL’ydi. Şubat 2023 sonuna gelindiği zaman ise bu fiyat 170 TL oldu. Vatandaşı vuran bu kadar kısa sürede bu denli zam yapılması artık kırmızı eti ulaşılmaz hale getirirken zam haberleri bitmedi. 220 TL ile kıymanın son fiyatı da belirlenmişken Avrupa’ya göre et fiyatı artışında Türkiye 2. sırada yer edindi. Bu fiyatların ise her geçen gün artacağı öngörülüyor.



En son Euro cinsinden Karkas etin fiyatı 4 Euro’dan 9 Euro’ya artmıştı. Haberleri alan vatandaşlar erken saatlerde ESK (Et ve Süt Kurumu) önünde kuyruk oluşturdu. Uygun fiyatla almak isteyen vatandaş Karkas etin fiyatını 116 TL’den buldu. Zam beklenirken en son fiyatlar ise şöyle:



Kıymanın kilosu 220 TL, kuşbaşı etin kilosu ise 250 TL. Zamlı fiyatlara rağmen indirime giden Et ve Süt Kurumu (ESK), kıymayının kilosunu 89 TL’ye, kuşbaşı etin kilosunu ise 99 TL olarak vatandaşa sattı.