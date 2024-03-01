Büyüyen Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin özellikle finans ve sigortacılık alanında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Erkan Kork, büyümenin yılın tamamında Orta Vadeli Programda (OVP) öngörülen rakamın üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşanan küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini 14’üncü çeyrekte de devam ettirdiğini ifade ederek, “Rakamlar istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme açısından oldukça pozitif bir tablo ortaya koyuyor. Büyümeye en büyük desteğin finans ve sigortacılık sektörü tarafından verilmesini ise çok değerli buluyorum” diye konuştu.

GSYH verileri yabancı yatırımcının tercihini olumlu etkileyecek

Büyümede yatırımlardaki artışın da önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Erkan Kork, “Sanayi tarafında makina ve teçhizat yatırımları baza alınır. Bu kalemde yüzde 14’lük ciddi bir büyüme kaydedilmiş bu önemli ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor; yüzde 4,5 büyüyen bir Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin dış yatırımcının tercihini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Türkiye sağlam ve hızlı büyüyen bir ülke, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yaptığı reformlarla yatırım ortamını güncel tutuyor” dedi.

Fintek alanında yeni yatırım haberleri gelebilir

Türkiye’nin geçen yıl çekilen doğrudan yabancı yatırımın çok daha üzerinde bir yatırım çekeceğine inandığını kaydeden Erkan Kork, “Uluslararası yatırımcının Türkiye’ye ilgisini başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere gittiğimiz her yerde gözlemliyoruz. Bu sene yatırımların daha da hız kazanabileceğini düşünüyorum. Özellikle finansal teknoloji alanında büyük yatırım haberleri gelebilir. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı