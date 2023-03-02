Büyüme zammı nedir? Büyüme zammı EYT’lileri nasıl etkiliyor?

Meclis’te onay alan EYT için Resmi Gazete’den haber bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra tam anlamıyla EYT yasalaşacak. Diğer yandan büyüme rakamları da TÜİK tarafından açıklandı. Büyüme zammı da maaşlara yansıtılacak. Büyüme zammıyla, milli gelirdeki artışta yüzde 30’a denk geliyor. Bu da maaşlara yüzde 1,68 oranında zam olarak bekleniyor.



Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT Meclis’te onay aldıktan sonra Resmi Gazete’den yayımlanması bekleniyor. Ardından başvurular hızlı bir şekilde alınacak ve Mart ayında yapılan başvurular sonucunda ilk etapta 1 Nisan tarihinde 2 milyon 250 bin EYT’li maaşlarını almaya başlayacak.



Büyüme zammı maaşlara yansıyacak



Maaş için bekleyen EYT’lilere TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) açıklamasıyla birlikte bir de zam haberi geldi. Milyonlarca EYT’li maaşlarını 2022’deki büyüme oranına göre zamlı şekilde alabilecek.



Milli gelir ne kadar arttı?



Türkiye, 2022 senesinde TÜİK açıklamasına göre yüzde 5,6 oranında büyüdü. 2022 senesine göre büyüme oranı ocak ayından sonra yasa kapsamında maaşlarda etkisini gösterecek.



Büyüme zammı ne kadar olacak?



TÜİK’in açıkladığı milli gelirdeki artış oranına göre yüzde 30’a göre zam gerçekleşecek. Yani maaşlara tam olarak yüzde 1,68 oranında zam yapılacak.



Büyüme oranına göre maaş zammı nasıl hesaplanıyor?



Büyüme zammının emekli maaşlarına ya da sigortalı çalışanların maaşlarına yansıması SGK’ya yapılan prim ödemelerine esas kazanca göre belirlenmektedir. Bu da yıllık TÜFE yükselmesinin tamamı ile yıllık büyümenin yüzde 30’u baz alınarak yapılmaktadır.



Büyüme zammından yararlanacak olan emekli vatandaşlar için SGK emekli maaşı hesaplama uygulamasına bakılarak verilecek olan maaşa yüzde 1,68 zam eklenecek. Belirlenen maaşın üzerine eklenecek olan tutar EYT’li vatandaşların da hesaplarına yatacak.