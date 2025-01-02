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Büyük zam; Ekmek fiyatı aniden bu rakama çıktı

Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi.

Büyük zam; Ekmek fiyatı aniden bu rakama çıktı

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından alınan karar doğrultusunda, 200 gram ekmek fiyatı yüzde 25 artışla 10 TL’den 12.50 TL’ye yükseldi. Yeni tarife, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Zamlı Tarife Detayları

Zam kararı, İSTESOB tarafından 5 Kasım 2024 tarihinde belirlendi ve 27 Aralık 2024'te onaylandı. İstanbul genelinde geçerli olan bu düzenleme ile 200 gramlık standart ekmeğin fiyatı 12.50 TL olarak sabitlendi. Bu artış, özellikle dar gelirli aileler ve asgari ücretle geçinen vatandaşlar için önemli bir ekonomik yük anlamına geliyor.

Ekmek, temel bir gıda maddesi olarak hane bütçelerinde önemli bir yer tutuyor. Zamla birlikte günlük harcamaların artması, özellikle ekonomik açıdan zor durumda olan aileleri derinden etkileyebilir. Sosyal medya platformlarında vatandaşlar, bu artışa dair endişelerini ve tepkilerini dile getiriyor.

Zam Yağmuru

Ekmek zammı, yeni yılın beraberinde getirdiği birçok fiyat artışından yalnızca biri. Yeniden Değerleme Oranı çerçevesinde MTV, pasaport, ehliyet ve benzeri birçok kalemde de zamlar uygulanmaya başlandı. Tüketiciler, art arda gelen fiyat artışları karşısında daha sıkı bir bütçe yönetimi yapmak zorunda kalıyor.

Yetkililerin Açıklamaları

İSTESOB yetkilileri, artışın un, maya ve enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle zorunlu hale geldiğini belirtti. Ancak vatandaşların tepkisi, zamların gıda fiyatları üzerindeki etkisinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Resmi Web Sitesi: istesob.org.tr

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