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Büyük Şubat ayı kampanyası bitmek üzere! Bitmeden başvurun, nakit paranızı hemen alın!

Büyük Şubat ayı kampanyası bitiyor! Bitmeden başvurun ve nakit paranızı hemen alın! Bireysel ihtiyaç kredisinde en uygun fırsattan yararlananın! İşte detaylar...

Büyük Şubat ayı kampanyası bitmek üzere! Bitmeden başvurun, nakit paranızı hemen alın!

Bireysel tüketici kredisi ihtiyacı olan tüm vatandaşlara birçok banka Şubat ayında oldukça avantajlı fırsatlar sundu. Başta Yapı Kredi Bankası düşük faiz imkanı verdiği bireysel tüketici kredisi kampanyasını müşterilerine çok sevdirdi. Henüz Yapı Kredi bireysel tüketici kredisi imkanından haberiniz olmadıysa hala geç değil. Şubat ayının sonunda bitecek olan kampanyaya hala başvurarak en uygun faiz imkanlarıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 


Yapı Kredi bireysel tüketici kredisi  


Yapı Kredi Bankası’nın bireysel tüketici kredisi Şubat ayı kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler başvurularını yaptıklarında kısa sürede yanıt almaktadır. Onaylandığı takdirde nakit para hesabınıza hızlı şekilde geçmektedir.  
Yapı Kredi tüketici kredisi Şubat fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar banka müşterisi değilse dahi işlemler kısa sürede halledilebilmektedir. Banka müşterisi olduğunuz takdirde hemen tüketici kredisine başvurarak nakit paranızı ihtiyaçlarınız için hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. 


Yapı Kredi tüketici kredisi başvurusu 


Yapı Kredi tüketici kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka müşterileri olacağından Yapı Kredi mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilmektedir. Yapı Kredi tüketici kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler gelir belgesiz ve masrafsız biçimde müracaat edebilmektedir. Ayrıca kredi notu yüksek müşteriler Yapı Kredi tüketici kredisi için cep telefonları ile SMS yoluyla da başvuru yapabilir, hesaplarındaki parayı anında kullanabilirler. 


Kredi başvurusu SMS ile nasıl yapılır? 


SMS yoluyla kredi başvurusunda bulunmak için öncelikle T.C. kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi birer boşluk bırakarak yazılır. Ardından Yapı Kredi tüketici kredisi için yapmanız gereken bu mesajı 4411 numarasına göndermektir. Bunların yanı sıra müşteri hizmetlerinden de yardım alabilirsiniz.  

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