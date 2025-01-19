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Büyük indirim var; Zeytinyağı fiyatları kaç TL oldu?

Zeytinyağı fiyatları, tüketiciler tarafından dikkatle takip ediliyor ve özellikle Türkiye'deki zeytin üretimi ile ilgili gelişmeler fiyatları etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Büyük indirim var; Zeytinyağı fiyatları kaç TL oldu?

Türkiye, zeytin ağacının anavatanı olarak biliniyor ve bu durum zeytin üretimini zamanla artırmış durumda. Ancak, zeytinyağı fiyatlarında önemli bir değişiklik görünmüyor.

İşte çeşitli zeytinyağı ürünlerinin fiyatları:

Tariş Güney Ege 3 lt Sızma Zeytinyağı – 154,86 TL (51,62 TL/lt)

Tariş Kuzey Ege Natürel 5 lt Sızma Zeytinyağı – 1.414,55 TL (282,91 TL/lt)

Kristal 5 lt Naturel Sızma Yumuşak Doğal Teneke Zeytinyağı – 1.304,56 TL (260,91 TL/lt)

Tariş 5 lt Teneke Güney Ege Bölgesi Natürel Sızma Zeytinyağı – 1.700,82 TL (340,16 TL/lt)

Tariş 1915 Natürel 5 lt Sızma Zeytinyağı – 1.640,82 TL (328,16 TL/lt)

Tariş 5 lt Riviera Zeytinyağı – 1.157,10 TL (231,42 TL/lt)

Ege Tarım Birlik 5 lt Zeytinyağı – 689,00 TL (137,80 TL/lt)

Komili Banmalık Pet 1 lt Naturel Sızma Zeytinyağı – 349,41 TL

Marmarabirlik 5 lt Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı – 1.748,74 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri 5 lt Riviera Zeytinyağı – 1.739,00 TL

Fiyatlar, markaya ve türüne göre değişiklik gösterebiliyor. En uygun fiyatlı seçenekler arasında Ege Tarım Birlik ve Komili markalarının daha uygun fiyatlarla sunulan zeytinyağı çeşitleri bulunuyor.

Kaynak: Cimri.com

Derleme: Gazeteoku.com

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