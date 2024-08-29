BÜYÜK İKRAMİYE emekliye vurdu! 20 bin TL yeni ek ödeme yarın 08.30'da başlıyor

Türkiye'de emekli vatandaş sayısı 16 milyonun üstünde. Yıllar boyunca çalışan ve emeklilik hayatında rahat etmek isteyen vatandaşlar ne yazık ki son dönemlerde zor günler geçiriyor. Çünkü emekli maaşları beklenenin altında kaldı. Aylık bağlama oranının da düşmesi ile birlikte emekliliğinin geçim sıkıntısı giderek artıyor. Nakit sıkıntısı çeken, ay sonunu getiremeyen emekliler için fırsat ek ödemelerde bulunuyor. Emekli için adeta büyük Fırsat olacak yeni ek ödeme duyuruldu. Tamamen karşılıksız 20.000 TL'ye kadar ek ödeme almak isteyen emekliler hemen başvuru yapabilir.

MİLYONLARCA EMEKLİYE İKRAMİYE TADINDA PROMOSYON

Emekliler için son dönemlerde banka promosyonları en önemli gelir kaynağı haline dönüştü. Son iki yıldır bankalar artan emekli maaşları ve birbirleri arasındaki rekabet nedeniyle emekli promosyon ücretlerini her geçen gün arttırıyor. Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zamlarının ardından bankalarda emekliye yönelik kampanya ve fırsatlarında ardı arkası kesilmiyor. Emekli maaşı alanlar için şu anda kamu bankalarında ortalama promosyon 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Ancak müşteri toplamak isteyen kamu bankaları ekstra özel fırsatlar da sunuyor. Emekliye Hoş geldin kredisi veriliyor. Faizsiz emekli kredisi ile birlikte kamu bankalarının ortalama ödemesi 20.000 TL'ye ulaştı.

TEK BAŞVURU İLE TRİNK ÖDEME

Emekliler en yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankaları araştırsa da diğer avantajlar da önemli. Kamu bankaları emekliye maaş aralığına göre 8000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon desteği sağlıyor. Ancak Buna ek olarak kamu bankalarında emeklinin yararlanabileceği çok avantajlı kredi seçenekleri bulunuyor. 10.000 TL Hoş geldin kredisi, 50.000 TL'ye Varan düşük faizli emekli kredisi kamu bankalarında öne çıkan avantajlar arasında yer alıyor.

Emekliler Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank'tan promosyon desteği almak için kolay ve pratik başvuru imkanlarını da kullanabiliyor. TC kimlikle banka şubesinden başvuru yapılabileceği gibi mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığı ile de dakikalar içinde promosyon başvurusunu tamamlamak ve nakit ödeme almak mümkün oluyor.

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYONLAR NE KADAR?

Emekli promosyon kampanyaları özel bankalarda da devam ediyor. Birçok özel banka şu anda promosyon ücretlerini 18.000 TL'ye kadar yükseltmiş durumda. En yüksek promosyon veren bankalar listesinde ise ilk sıralarda ING Bank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank yer alıyor. Bankaların resmi internet sitelerini ziyaret ederek promosyon kampanyalarına ilişkin net bilgi alabilirsiniz.