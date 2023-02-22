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Büyük fırsat geldi! Mart ayı promosyon ücretleri güncellendi, emekliye 12.000 TL ek maaş imkanı

Mart ayı promosyonu ücretleri güncellendi. 12.000 TL ek maaş imkanı var! İşte büyük promosyon fırsatı detayları...

Büyük fırsat geldi! Mart ayı promosyon ücretleri güncellendi, emekliye 12.000 TL ek maaş imkanı

Vatandaşlara 12 bin TL ek ödeme anında yatıyor. İster hesaptan, ister ATM’den anında kullanabilirsiniz. Bunu yapan ve emekli maaşını buradan alan vatandaşlara ek para veriliyor. Emekli maaşlarına gelen zam ile vatandaşlar artık rahat edecek. İşte Ocak zammının ardından bankalardan gelen promosyon haberleri... Mart ayı emekli promosyonları ne kadar olacak? İşte emekli promosyon detayları...

5 bin 500 TL ve üzerinde maaş alacak olan vatandaşlar bunu yaptıkları zaman geri ödemesiz ve karşılıksız olarak ek nakit para alabilecekler. Geri ödenmeyecek ve karşılıksız olan bu para vatandaşların birçok ihtiyacı için rahat edecek. Bankalar arasındaki Mart ayı promosyon ödemeleri her geçen gün güncelleniyor. Emekli maaşı alan vatandaşlara yapılacak ek promosyon ödemeleri büyük bir sabırsızlıkla beklerken en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor merak ediliyor.

EN FAZLA PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Emekli promosyonlarına dair güncellemeler Ocak ayında gelen zammın ardından iyice fazlalaşmaya başladı. Bankalar rekabet halinde her geçen gün promosyonlarını güncelliyor. Kampanyalar hız kazanırken, bankalar tutarları yükseliyor ve vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımalarını istiyorlar. Tutarlar yükselirken bazı bankalar bir koşul sunmuyor, bazıları maaşın taşınmasını istiyor. Kimi banka ise emeklilerin yakınlarını getirmelerini ya da ek ürünlerden faydalanmalarını promosyon ödemesi için istiyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

En çok merak edilen konulardan birisi de promosyon ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği. Henüz net bir tarih olmamakla birlikte önümüzdeki günlerde artık tamamen promosyon ödemelerinin düzenlenmesi ve yatırılması bekleniyor.

Vatandaşlar maaşlarını farklı bir bankaya taşımak istiyor ve o bankanın promosyon imkanından faydalanmak istiyorsa bankaya bildirimde bulunmalıdır. Vatandaşlar direkt banka şubesine giderek bildirimde bulunabileceği gibi aynı işlemi e-devlet üzerinden de bir yere gitmek zorunda kalmadan gerçekleştirebilmektedir. Bazı bankalar 3 yıl taahhüt süresi koysa dahi dolmadan da işlem yapılabilmektedir. Ancak bu durumda mevcut bankada kalınan promosyon ödemesi alınabilmektedir ve kalanı iade edilmektedir.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

3.500 TL, 3.500 - 7500 arası, 7.500 - 10.000 aralığı ve 10.000 TL üzeri maaşlara göre promosyon ödemeleri 3 yıllık ödeme olarak bankalara göre şöyledir:

Denizbank, emekli promosyon ödemeleri için 1 otomatik ödeme talimatı istemektedir ve EYT kapsamındaki emeklilere de yukarıda belirtilen sıraya göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 TL ödeme yapmaktadır.

Fibabank, yukarıda belirtilen maaş aralıklarına göre sırayla 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 TL ödemektedir.

Garanti Bankası ise yukarıda belirtilen sıraya göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 TL ödeme yapmaktadır. Buna ek olarak yeni kartla yapılan 500 TL harcama ile beraber 2 otomatik ödeme talimatına 1.500 TL bonus vermektedir.

Halkbank ise emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 TL promosyon ödemektedir.

ING, yeni kartları ile emeklilere 500 TL harcaması karşılığında 1000 TL bonus vermektedir ve maaşlara göre de 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.

İş Bankası ise emeklilere 4.500, 5.250,6.750 ve 7.500 TL promosyon ödemektedir.

Kuveyt Türk’e geçen vatandaşlara 3.600, 4.200, 5.400 ve 6.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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