GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL!

2023 bayram ikramiyesi büyük geliyor! Emekliye 2023 bayram ikramiyesi 3.500 TL! İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi detayları...

Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL!

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda senede iki kere yapılan emekli bayram ikramiyesi ödemesi için artık az bir zaman kaldı. Ramazan geldi ve bayramına da şunun şurasında bir şey kalmayınca emekliler bir an önce “2023 bayram ikramiyesi ne kadar?” belli olsun da ona göre plan yapalım istiyorlar. Ekonomik koşulların zorlu olduğu son zamanlar gelen her ek ödeme emekli vatandaş için bir nebze rahatlık sunuyor. Bu sene ise 2023 bayram ikramiyeleri için birçok haber dolaştı. Genel seçimler sebebiyle de güzel bir artış gelmesi bekleniyor. Nisan ayında Ramazan Bayramı için ilk ikramiyenin yatacağı düşünülünce “2023 bayram ikramiyesi ne kadar?” sorusunun da okkalı bir zamla sonuç bulması bekleniyor. İşte müjdeli habere dair detaylar... 


2023 bayram ikramiyesi detayları 


2023 senesinde gerçekleşecek olan zamlı bayram ikramiyesi zaten biliniyor. Ancak hükümet 14 Mayıs genel seçimlerinden önce bayram ikramiyelerini yatıracağı için ciddi bir artış da bekleniyor. Zam oranına dair ise yüzde 280 bir beklenti mevcut. Artış oranlarının doğru olması durumunda ise minimum 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında bir ikramiye gelmesi bekleniyor.  


2023 bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olacak? 


Milyonlarca emekli vatandaş merakla ikramiyenin ne kadar olacağının açıklanmasını bekliyor. Ancak depremden sonra üzücü şekilde tüm Türkiye etkilendi. Birçok Meclis görüşmesi de sekteye uğradığı için 2023 bayram ikramiyesi zammının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 


2023 bayram ikramiyesi ne kadar? 


2023 bayram ikramiyesinin Ocak’ta gelen zamlar ve 14 Mayıs genel seçimleri baz alındığı zaman en az 2 bin 500 TL olması bekleniyor. En fazla ise 3 bin 500 TL bekleniyor. 
 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emeklinin nutku tutulacak! Cumhurbaşkanı onayladı bayram ikramiyesi 8500 TL oluyor Emeklinin nutku tutulacak! Cumhurbaşkanı onayladı bayram ikramiyesi 8500 TL oluyor
Emeklinin cebi Razaman Bayramı'nda şenlenecek! Bayram ikramiyesi 5 katına çıkıyor yeni rakam açıklandı Emeklinin cebi Razaman Bayramı'nda şenlenecek! Bayram ikramiyesi 5 katına çıkıyor yeni rakam açıklandı
4A, 4B, 4C emekliye seçim zammı son dakika! En düşük emekli maaşı 6500 TL oluyor, yüzde 38 zamlı maaşlar o tarihte yatacak 4A, 4B, 4C emekliye seçim zammı son dakika! En düşük emekli maaşı 6500 TL oluyor, yüzde 38 zamlı maaşlar o tarihte yatacak
18’den 70’e herkes alabilecek! 2.395 TL destek hesaplara akacak! 18’den 70’e herkes alabilecek! 2.395 TL destek hesaplara akacak!
SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisini mest edecek ödeme! 3 gün içinde 7500 TL karşılıksız ödeme yatıyor SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisini mest edecek ödeme! 3 gün içinde 7500 TL karşılıksız ödeme yatıyor
Kadınlara Bakanlıktan destek! Başvuran kadınlara 4000 TL üstünde ödeme yapılacak! Kadınlara Bakanlıktan destek! Başvuran kadınlara 4000 TL üstünde ödeme yapılacak!
SON HABERLER
Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL! Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL!
En az 12 bin 36 TL maaş bağlanacak! PTT, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı peş peşe açıkladı, başvurular başladı En az 12 bin 36 TL maaş bağlanacak! PTT, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı peş peşe açıkladı, başvurular başladı
Asgari ücret Mayıs ayında 11 bin TL oluyor! İşçilere bayram ikramiyesi müjdesi de var Asgari ücret Mayıs ayında 11 bin TL oluyor! İşçilere bayram ikramiyesi müjdesi de var
Tek seferlik 200 TL ödeme herkese verilecek! Başvurular Mayıs sonuna kadar devam etse bile acele eden alıyor! Tek seferlik 200 TL ödeme herkese verilecek! Başvurular Mayıs sonuna kadar devam etse bile acele eden alıyor!
950 TL, 1.100 TL, 1.250 TL yardım parası için aileden bir kişi başvuru yapsın! 10 gün içinde hesaplara yatacak 950 TL, 1.100 TL, 1.250 TL yardım parası için aileden bir kişi başvuru yapsın! 10 gün içinde hesaplara yatacak
Felaket Tellalı Selçuk Geçer bile titredi! Doların ateşi sönmüyor, 1 Dolar o tarihte 25 TL olacak Felaket Tellalı Selçuk Geçer bile titredi! Doların ateşi sönmüyor, 1 Dolar o tarihte 25 TL olacak
SGK’dan açıklama geldi! 1992 ve sonrası sigorta girişlilerin emeklilik zamanı belli oldu! SGK’dan açıklama geldi! 1992 ve sonrası sigorta girişlilerin emeklilik zamanı belli oldu!
Faizsiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi! Herkese 7 24 veriliyor Faizsiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi! Herkese 7 24 veriliyor