Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL!

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda senede iki kere yapılan emekli bayram ikramiyesi ödemesi için artık az bir zaman kaldı. Ramazan geldi ve bayramına da şunun şurasında bir şey kalmayınca emekliler bir an önce “2023 bayram ikramiyesi ne kadar?” belli olsun da ona göre plan yapalım istiyorlar. Ekonomik koşulların zorlu olduğu son zamanlar gelen her ek ödeme emekli vatandaş için bir nebze rahatlık sunuyor. Bu sene ise 2023 bayram ikramiyeleri için birçok haber dolaştı. Genel seçimler sebebiyle de güzel bir artış gelmesi bekleniyor. Nisan ayında Ramazan Bayramı için ilk ikramiyenin yatacağı düşünülünce “2023 bayram ikramiyesi ne kadar?” sorusunun da okkalı bir zamla sonuç bulması bekleniyor. İşte müjdeli habere dair detaylar...



2023 bayram ikramiyesi detayları



2023 senesinde gerçekleşecek olan zamlı bayram ikramiyesi zaten biliniyor. Ancak hükümet 14 Mayıs genel seçimlerinden önce bayram ikramiyelerini yatıracağı için ciddi bir artış da bekleniyor. Zam oranına dair ise yüzde 280 bir beklenti mevcut. Artış oranlarının doğru olması durumunda ise minimum 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında bir ikramiye gelmesi bekleniyor.



2023 bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olacak?



Milyonlarca emekli vatandaş merakla ikramiyenin ne kadar olacağının açıklanmasını bekliyor. Ancak depremden sonra üzücü şekilde tüm Türkiye etkilendi. Birçok Meclis görüşmesi de sekteye uğradığı için 2023 bayram ikramiyesi zammının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



2023 bayram ikramiyesi ne kadar?



2023 bayram ikramiyesinin Ocak’ta gelen zamlar ve 14 Mayıs genel seçimleri baz alındığı zaman en az 2 bin 500 TL olması bekleniyor. En fazla ise 3 bin 500 TL bekleniyor.

