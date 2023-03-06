Buradan kontrol edin! Mart ayı ödemeleri belli oldu, 4336 TL alacak kişiler yayınlandı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın vatandaşlara sağladığı evde bakım ödemeleri aylık olarak yatırılmaktadır. Genellikle her ayın 10’u ila 15’i arasında hesaplara geçmektedir. Bakanlığın yaptığı son açıklamaya göreyse Mart ayında evde bakım maaşları 10 – 15 aralığında yatacak. İllere göre hangi şehirlerde ödemelerin yapıldığı ise değişebilmektedir. İşte evde bakım ödemeleri hakkında detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlamış olduğu sosyal yardım ödemelerinden birisi olarak her ay düzenli biçimde engelli bireylerin bakımının sağlanması için evde bakım maaşı ödemeleri yapılmaktadır. Vatandaşların bu ödemeyi alabilmek için hesaplarının güncel olduğundan emin olarak kontrollerini yapması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR? EVDE BAKIM ÖDEMELERİ YATTI MI?

Vatandaşlar bu ay kaç TL sosyal destek ödemesi yapılacağını merak ettiği gibi evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağını da merak ediyor. Son olarak 2023 yılı için evde bakım maaşları 4.337 TL olmuştu. Mart ayında evde bakım ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Şubat ayında yapılan ödemeler biliniyor, ancak Mart ayıyla ilgili açıklama yapılmadı. 15 – 31 Mart aralığında yatması bekleniyor, ancak bakanlığın farklı karar alması durumunda erken bir tarihte yatma durumu da söz konusu.

15 MART’TAN İTİBAREN HESAPLARI KONTROL EDİN

Evde bakım ödemelerinin Mart ayında 15 – 31 arasında yatması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aldığı kararla erken de yatırabilir. Ödemeler geçtiğimiz ay belirlendiği şekilde yatırılmıştı. 2023 zammıyla beraber Şubat ayında 4.337 TL evde bakım ödemesi yapılmıştı.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Ağır engelli olan kişiler için evde bakım aylığı bağlanmaktadır. Bakıma ihtiyacı olan bireyler için evde bakım hizmeti alabilmesi adına yapılmaktadır. Belirli şartları taşıyan ve ağır engelli durumdaki kişilere devlet tarafından karşılıksız olarak yatırılır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Mart ayında evde bakım maaşlarının 15 ila 31 aralığında yatırılması beklense de vatandaşların kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için 15’inden itibaren ister 1 SMS karşılığında mesaj yoluyla kontrol sağlayın, isterseniz internet üzerinden kontrol edin.

Evde bakım maaşı nereye yatar diye merak eden kişiler için Ziraat Katılım Bankası’ndan ödeme alanlar “BAKIYE” yazarak 4747’ye SMS göndererek kontrollerini sağlayabilmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresine giriş yaparak kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.