Bunu yapan emekliye su gibi para akacak! 4A, 4B, 4C emeklisine tam 30 bin TL karşılıksız nakit ödeme

Eski emekli ve EYT'li için nisan ayında paralar oluk oluk akacak. Emeklilerin nisan ayında binlerce liralık ödeme bekliyor. zamlı bayram ikramiyesi, zamlı emekli maaşları ve promosyon ödemeleri emeklinin cebine girecek. 4A 4B 4C’li emekli ile birlikte EYT'liler de tüm bu avantajlardan faydalanma imkanı bulacak. Emeklinin cebine girecek para 18.000 TL'den başlıyor 30.000 TL'ye kadar yükseliyor. Üstelik bu ödemenin tamamı karşılıksız ve geri ödemesiz olacak. İşte nisan ayında tüm emeklilerin cebine girecek net rakamlar…

Eski emekli ve EYT ile nisan ayında adeta köşeyi dönecek. Çünkü nisan ayında emekliye üçlü ödeme var. hem zamla emekli maaşları hem promosyon ücretleri hem de bayram ikramiyeleri takır takır hesaplara yatacak. Emekliler banka hesaplarından ya da PTT aracılığıyla bu ödemelerin tamamını alabilecek. Emekliye yapılacak olan en düşük ödeme 18 bin TL olurken en yüksek Ödeme ise 30.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak emeklilerin bu ödemelerin tamamından faydalanması için yapması gerekenler var. İşte tüm emeklileri ilgilendiren nisan ayı ödemeleri...

EMEKLİYE EN AZ 18.000 TL ÖDEME VAR

Nisan ayı emeklinin ayı olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşına zam açıklaması yapmış 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Ayrıca nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde de bayram ikramiyesine artış yapıldı. Bayram ikramiyesi 2000 TL'ye çıktı. Emekliler bayram ikramiyesi ve en düşük emekli maaşından yararlanmaları durumunda net 9.500 TL parayı nisan ayında cebine koyacak. Ancak emeklinin Kazancı bunlarla da sınırlı değil dahası var.

BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ HER DAKİKA ARTIYOR

Milyonlarca emekli aynı zamanda başvuru yapmaları halinde emekli banka promosyon ücretlerinden de faydalanabiliyor. Nisan ayında emekli maaşlarına yapılan artış ve EYT ile emekli olanların maaş alacak olması nedeniyle bankalarda para musluklarını sonuna kadar açtı. emekliye oluk oluk para akıtan bankalar, 3 yıllık promosyon anlaşmaları karşılığında en az 7.500 TL promosyon fırsatı sunuyor. Elbette promosyon ücretleri bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar bu rakamı şimdiden 9.500 TL'ye kadar çıkarırken sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre daha da yüksek rakamlar söz konusu olacak. kısa süre içerisinde bankaların emekli promosyon ücretlerinde yeni güncellemeler yapması bekleniyor. Birkaç gün içinde açıklanması beklenen yeni promosyonlarla birlikte nisan ayında emeklinin cebine giren para 30.000 TL'ye kadar yükselecek.