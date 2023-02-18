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Bugünün en bomba haberi! Emekli bayram ikramiyelerinde şok gelişme! İki katı olacak!

Günün en bomba haberi geldi! Emekli bayram ikramiyelerinde şok bir gelişme yaşandı. Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Merak konusuyken 2 katı olmasından bahsediliyor. Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte tüm detaylar...

Bugünün en bomba haberi! Emekli bayram ikramiyelerinde şok gelişme! İki katı olacak!

Emeklilere 2018 yılından bu yana verilen bayram ikramiyesi yılın en önemli ve en çok harcama yapılan günlerinde emekliye rahat bir nefes aldırıyor. Bu sene enflasyonun boğuculuğu ve gelen zamlarla beraber emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen o soruların detayları... 


Emeklilere bayram ikramiyesi rahat bir nefes aldırırken 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, merak konusu. En son verilen bayram ikramiyelerinin 1.100 TL olduğu açıklanmıştı. 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 


Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 


2023 senesinde enflasyon oranındaki artış ve yapılan zamlar göz önüne alındığı zaman emeklilerin gözü de yapılacak olan bayram ikramiyesi zammına takıldı. Emekliler dört gözle bayram ikramiyesine zam gelmesini beklerken yeni bir gelişme yaşandı. Enflasyonun artışının özellikle emekli bayram ikramiyesinde artışa sebep olacağı bekleniyor. Henüz net bir açıklama olmasa da bilir kişilerin söylemleri doğrultusunda ve 14 Mayıs genel seçimlerine yaklaşırken kulislerde konuşulan bilgi emekli bayram ikramiyesine zam geleceği yönünde. 


Şu an için hala 1.100 TL olarak bilinen emekli bayram ikramiyesinin bu seneki durumlar göz önüne alındığı zaman en az 2.500 ila 3.000 TL arasında olacağı öngörülüyor. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri vatandaşları biraz olsun rahatlatırken emekliler büyük bir hevesle gözlerini yapılacak zamma çevirdi. Resmi açıklama gelir gelmez sizlerle paylaşacağız.

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