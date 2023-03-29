Bugün ve yarın ödeme yapılacak! TC kimlik No sonu 0,2,5 ile bitenlere 4336 TL nakit yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım parası ödemelerinde sona gelindi. Mart ayı ödemeleri için bugün yeni duyuru yapıldı. Bakanlıktan yardım alanlar T.C kimlik no son hanesine göre hemen hesaplarını kontrol etsin. Aile Bakanlığı bugün ve yarın 4336 TL destek ödemesi yatırıyor. Hak sahipleri ödemelerini banka hesaplarından ve PTT'den alabilecek. Aile Bakanlığı yardım parası ile ilgili son dakika duyurusu haberimizde…

Evde bakım maaşı alanlara aile Bakanlığından son dakika duyurusu geldi. Evde bakım parası ödemeleri bugün ve yarın tamamlanıyor. TC kimlik no son hanesine göre yapılan ödemeler için hemen hesaplarınızı kontrol edin. Aile bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında hak sahiplerinin hesaplarına 4.336 TL nakit para yardımı aktarıldığını duyurdu. Yardım parası alanı hak sahipleri PTT'den ya da IBAN numaralarından ödemelerini alabilecek. Peki, kimler evde bakım maaşı alıyor? 2023 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi var mı?

EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI ÖDEMELERİ TAMAMLANIYOR

Yaklaşan genel seçimler öncesinde birçok kişi zam Beklerken evde bakım maaşı alanlarda ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri için de sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Mart tarihinde başlayan evde bakım parası ödemelerinin bugün ve yarın tamamlanacağını bildirdi. Yani evde bakım maaşı almaya hak kazananlar T.C kimlik no son hanesine göre PTT'den ve IBAN numarasından alabilir.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yıla girerken sosyal yardım paralarına da zam yapılmıştı. Evde bakım maaşı alanlar için de zam duyurusu gelmişti. 2023 yılında evde bakım maaşına emekli maaş zam oranında artış yapılırken %30 artı sonrası yeni evde bakım maaşı 4336 TL oldu. Yani Şubat ayından bu yana evde bakım parası alan vatandaşlara 4.336 TL destek ödemesi yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım parası başvuru işlemleri e-devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarına Bakanlara verilen evde bakım maaşı, belirli şartları Taşıyan kişileri ödeniyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması halinde başvuru yapanlar değerlendirmeye alınıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri de yine e-devlet üzerinden yapılabiliyor.