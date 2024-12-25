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Bugün giden yaşadı; ŞOK’a tost makinesi geldi! 25 Aralık 2024 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK Market, 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Bugün giden yaşadı; ŞOK’a tost makinesi geldi! 25 Aralık 2024 ŞOK aktüel kataloğu

Bu dönemde, ev eşyalarından beyaz eşyalara, mutfak gereçlerinden ofis mobilyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sunuluyor.

Beyaz Eşya ve Elektrikli Aletler:

Alpina Beyaz Ankastre Set (Ocak, davlumbaz, fırın) – 6.799 TL

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi – 1.899 TL

Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi – 1.499 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi – 1.199 TL

Arzum Chef's Salata Kurutucu – 899 TL

Mutfak Gereçleri ve Züccaciye Ürünleri:

El İmalatı Cam Meyvelik – 199 TL

Bambu Peynir Sunum Kesme Tahtası – 199 TL

Dekoratif Metal Sunumluk – 199 TL

Dikdörtgen Derin Büyük Vakumlu Saklama Kabı – 79,95 TL

Bambu Çerezlik Çeşitleri – 119 TL

Dikdörtgen Küçük Rüya Saklama Kabı – 59,95 TL

Mystyle Muffin Kek Kalıbı – 99,95 TL

Mobilya ve Ofis Ürünleri:

Beyaz Kapaklı Kitaplık – 999 TL

Beyaz Çalışma Masası – 699 TL

Lara Çalışma Koltuğu – 1.249 TL

Katlanır Yatak – 1.249 TL

Smart Comfort Rollpack Yatak – 1.249 TL

Diğer Ürünler:

Gokidy Dans Eden Robot – 299 TL

Melisa ve Bebeği – 199 TL

Magic Metal Araba – 199 TL

Dollyland Balerin Bebek – 349 TL

Ördekli Büyük Balık Oltası – 99,95 TL

Kaynak: Bu ürünler, 25 Aralık’tan itibaren ŞOK mağazalarında satışa sunuldu 

Derleme: Gazeteoku

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