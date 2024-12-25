Bugün giden yaşadı; ŞOK’a tost makinesi geldi! 25 Aralık 2024 ŞOK aktüel kataloğu

Bu dönemde, ev eşyalarından beyaz eşyalara, mutfak gereçlerinden ofis mobilyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sunuluyor.
Beyaz Eşya ve Elektrikli Aletler:
Alpina Beyaz Ankastre Set (Ocak, davlumbaz, fırın) – 6.799 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi – 1.899 TL
Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi – 1.499 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi – 1.199 TL
Arzum Chef's Salata Kurutucu – 899 TL
Mutfak Gereçleri ve Züccaciye Ürünleri:
El İmalatı Cam Meyvelik – 199 TL
Bambu Peynir Sunum Kesme Tahtası – 199 TL
Dekoratif Metal Sunumluk – 199 TL
Dikdörtgen Derin Büyük Vakumlu Saklama Kabı – 79,95 TL
Bambu Çerezlik Çeşitleri – 119 TL
Dikdörtgen Küçük Rüya Saklama Kabı – 59,95 TL
Mystyle Muffin Kek Kalıbı – 99,95 TL
Mobilya ve Ofis Ürünleri:
Beyaz Kapaklı Kitaplık – 999 TL
Beyaz Çalışma Masası – 699 TL
Lara Çalışma Koltuğu – 1.249 TL
Katlanır Yatak – 1.249 TL
Smart Comfort Rollpack Yatak – 1.249 TL
Diğer Ürünler:
Gokidy Dans Eden Robot – 299 TL
Melisa ve Bebeği – 199 TL
Magic Metal Araba – 199 TL
Dollyland Balerin Bebek – 349 TL
Ördekli Büyük Balık Oltası – 99,95 TL
Kaynak: Bu ürünler, 25 Aralık’tan itibaren ŞOK mağazalarında satışa sunuldu
Derleme: Gazeteoku