Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek

Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere devletin destek ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde de sürüyor. Artık bayrama sayılı günler kala aile Bakanlığından son duyurular yapıldı. İhtiyaç sahibi olanlar başvuru yapmaları durumunda hemen yarın PTT'den 1900 TL destek ödemesi alabilecek. T.C kimlik no son hanesine göre verilen yardım parası ödemeleri için son günler geldi. Başvuru yapmayanlar e-devlet üzerinden başvurularını tamamlayarak kimlik kartı ile birlikte PTT'ye gidip ödemelerini alabilir. 1900 TL bayram yardımı için şartlar ve detaylar haberimizde…

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken ne yazık ki ülkemizdeki geçim sıkıntısı vatandaşın belini büküyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler Bayram öncesi sosyal yardım ödemelerini yakından takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi için düğmeye bastı. Ramazan Bayramından önce bayram yardımı almak isteyenler için e-devlet'ten başvuru ekranı açıldı. Hemen e-devlet girişi yaparak başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aile Bakanlığı bayram yardımı 1900 TL olarak belirlendi. Bugün başvuru yapanlar Yarın PTT'den Bayram destek ödemesi alabilecek. Başvuru şartlarına ve detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

1900 TL BAYRAM YARDIMI T.C KİMLİK NO'YA GÖRE VERİLİYOR

Aile Bakanlığı T.C kimlik no son hanesine göre başvuru yapan vatandaşlara 1900 TL bayram yardımı ödemesi yapıyor. Ödeme PTT üzerinden gerçekleşiyor ancak başvurular ise e-devlet'ten kabul ediliyor. Bayram yardımı almak isteyenlerin başvuru formunu TC kimlik numarası ve şifreleri ile Giriş yaparak e-devlet'ten doldurmaları gerekiyor. Bu yardım ödemesinden hane içindeki kişi başına düşen geliri Asgari ücretin üçte birinden az olanlar faydalanabiliyor. Yani Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişilere ödeme veriliyor. Herhangi bir gelir belgesine de gerek yok. Zaten sosyal yardım alıyorsanız bayram yardımı alma imkanınızda bulunuyor.

BUGÜN BAŞVURAN YARIN PTT'DEN ÖDEME OLACAK

Ramazan Bayramı için artık geri sayım devam ediyor. Bayram yardımı başvurusunu bugün yapanlar Yarın hemen PTT'den kimlik kartları ile birlikte ödeme alabilecek. Yardım ödemesinden faydalanmak için elinizi çabuk tutun Çünkü süre sınırlı. Geç kalmadan başvurunuzu yapın siz de bayram öncesi rahat nefes almak için bayram ödemesini kapın.