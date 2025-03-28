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Bugün başvur; Ziraat Bankası'ndan 396.000 TL faizsiz kredi

Ziraat Bankası, şehit aileleri, harp/vazife malulleri ile dul ve yetimlere yönelik faizsiz konut kredisi imkanını 2025 yılında da sürdürüyor.

Bugün başvur; Ziraat Bankası'ndan 396.000 TL faizsiz kredi

TOKİ iş birliğiyle sunulan bu destekle 398.000 TL'ye kadar finansman sağlanırken, işte detaylar:

📌 Kimler Yararlanabilir?

Şehit eşleri ve çocukları

Harp/vazife malulü gaziler

Terörle mücadelede yakınını kaybedenler

Askerlik görevi sırasında vefat edenlerin aileleri

🔑 Başvuru Şartları

Tapu Kriteri: Konutun tapusu en fazla 1 yıl önce alınmış olmalı

Belge: TOKİ'den alınan hak sahipliği yazısı

Limit: 398.000 TL (TÜİK enflasyon verilerine göre güncellenir)

Süreç: Sadece Ziraat Bankası şubelerinden başvuru

📝 Başvuru Adımları

1️⃣ TOKİ'den Hak Sahipliği Belgesi Alın

2️⃣ Tapu ve Gelir Belgesini Hazırlayın

3️⃣ En Yakın Ziraat Bankası Şubesine Başvurun

4️⃣ Kredi Onayı Sonrası TOKİ Konutunu Seç


💡 Avantajlar ve Uzman Görüşü

✅ 0 Faiz: Ödeme sadece anaparadan oluşuyor

✅ TOKİ İş Birliği: 81 ildeki projelere erişim

✅ Ek Destek: İhtiyaç halinde ek kredi imkanı

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konutun metrekare sınırı yok (istediğiniz büyüklükte ev alabilirsiniz)
Kredi kullanım süresi 12 ay ile sınırlı değil
Tapu devir işlemleri için noter masrafları banka tarafından karşılanıyor

📞 Kaynek ve bilgi İçin: Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri (0850 222 00 00) | TOKİ Başvuru Portalı

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