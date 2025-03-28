Bugün başvur; Ziraat Bankası'ndan 396.000 TL faizsiz kredi

TOKİ iş birliğiyle sunulan bu destekle 398.000 TL'ye kadar finansman sağlanırken, işte detaylar:
📌 Kimler Yararlanabilir?
Şehit eşleri ve çocukları
Harp/vazife malulü gaziler
Terörle mücadelede yakınını kaybedenler
Askerlik görevi sırasında vefat edenlerin aileleri
🔑 Başvuru Şartları
Tapu Kriteri: Konutun tapusu en fazla 1 yıl önce alınmış olmalı
Belge: TOKİ'den alınan hak sahipliği yazısı
Limit: 398.000 TL (TÜİK enflasyon verilerine göre güncellenir)
Süreç: Sadece Ziraat Bankası şubelerinden başvuru
📝 Başvuru Adımları
1️⃣ TOKİ'den Hak Sahipliği Belgesi Alın
2️⃣ Tapu ve Gelir Belgesini Hazırlayın
3️⃣ En Yakın Ziraat Bankası Şubesine Başvurun
4️⃣ Kredi Onayı Sonrası TOKİ Konutunu Seç
💡 Avantajlar ve Uzman Görüşü
✅ 0 Faiz: Ödeme sadece anaparadan oluşuyor
✅ TOKİ İş Birliği: 81 ildeki projelere erişim
✅ Ek Destek: İhtiyaç halinde ek kredi imkanı
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
Konutun metrekare sınırı yok (istediğiniz büyüklükte ev alabilirsiniz)
Kredi kullanım süresi 12 ay ile sınırlı değil
Tapu devir işlemleri için noter masrafları banka tarafından karşılanıyor
📞 Kaynek ve bilgi İçin: Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri (0850 222 00 00) | TOKİ Başvuru Portalı