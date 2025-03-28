Bugün başvur; Ziraat Bankası'ndan 396.000 TL faizsiz kredi

TOKİ iş birliğiyle sunulan bu destekle 398.000 TL'ye kadar finansman sağlanırken, işte detaylar:

📌 Kimler Yararlanabilir?

Şehit eşleri ve çocukları

Harp/vazife malulü gaziler

Terörle mücadelede yakınını kaybedenler

Askerlik görevi sırasında vefat edenlerin aileleri





🔑 Başvuru Şartları

Tapu Kriteri: Konutun tapusu en fazla 1 yıl önce alınmış olmalı

Belge: TOKİ'den alınan hak sahipliği yazısı

Limit: 398.000 TL (TÜİK enflasyon verilerine göre güncellenir)

Süreç: Sadece Ziraat Bankası şubelerinden başvuru





📝 Başvuru Adımları

1️⃣ TOKİ'den Hak Sahipliği Belgesi Alın

2️⃣ Tapu ve Gelir Belgesini Hazırlayın

3️⃣ En Yakın Ziraat Bankası Şubesine Başvurun

4️⃣ Kredi Onayı Sonrası TOKİ Konutunu Seç



💡 Avantajlar ve Uzman Görüşü

✅ 0 Faiz: Ödeme sadece anaparadan oluşuyor

✅ TOKİ İş Birliği: 81 ildeki projelere erişim

✅ Ek Destek: İhtiyaç halinde ek kredi imkanı

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konutun metrekare sınırı yok (istediğiniz büyüklükte ev alabilirsiniz)

Kredi kullanım süresi 12 ay ile sınırlı değil

Tapu devir işlemleri için noter masrafları banka tarafından karşılanıyor



📞 Kaynek ve bilgi İçin: Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri (0850 222 00 00) | TOKİ Başvuru Portalı