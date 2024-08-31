BUGÜN BAŞLADI! A101'den Çılgın Hafta Sonu Kampanyası: Toz Şeker, Çay, Yoğurt Hepsi İndirimde

31 Ağustos 2024 A101 aktüel haftanın yıldızları indirimi başladı. Bu hafta sonu da vatandaşın cebini düşünen ve bir çok üründe indirim imkanı sunan A101 markette hem temel gıda ürünlerinde hem de manav reyonunda fırsatlar tüketicileri bekliyor. Yeni A101 aktüel listesinde yine en ekonomik ve en kaliteli ürünler var. Peki A101 31 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimde? A101 hafta sonu fırsatları neler? İşte bu hafta sonu a101’de aktüel ürünler listesi…

31 AĞUSTOS A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ

A101 Aktüel 31 Ağustos 2024 indirimleri belli oldu. Bu sabah itibarıyla başlayan indirim fırsatları Bir hafta boyunca geçerli olacak. A101 market raflarında yerini alan indirimli ürünler dopdolu. Makarna çeşitleri, yoğurt, toz şeker, Çay, sıvı deterjan ve sucuk gibi birçok ürünün fiyatı a101'de indirime girdi. Işte A101 aktüel haftanın yıldızları fırsatları:

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 119 TL

Nar / Irmak / Balküpü Toz Şeker Çeşitleri 5 Kg 165 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin 800 gr 145 TL

Baştacı Dana Döner 250 gr 89 TL

Torku Dana Kasap Sucuk 400 gr 175 TL

Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 17 TL

Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 139 TL

Indomie Gurme Noodle 80 gr 10 TL

Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 65 TL

Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 69 TL

Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 99 TL

A101’DEN HAFTA SONUNA ÖZEL 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞE İNDİRİM

A101 31 Ağustos 2024 kataloğu ile Hafta sonuna özel olarak 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli ekstra indirim fırsatları da sunuyor. A101 marketin haftanın yıldızları kampanyasında 10 TL ve üzeri alışverişlerde 80 gram Nescafe Blend 37 granül kahve 59 TL, 3 katlı Selpak yağ yemeyecek kağıt havlu 6'lı 64 TL fiyatı ile raflara geliyor.

Bu hafta sonu a101'de taze manav ürünlerinde ve tavuk çeşitlerinde de indirim var. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu yeni A101 indirimi Bugün başladı. Ürünler stoklarla sınırlı elinizi çabuk tutmayı unutmayın.