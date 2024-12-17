Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz

Meclise sunulmaya hazırlanan yasa teklifiyle, hurda araç sahiplerinin sıfır araç alımında ÖTV ve KDV muafiyeti gibi büyük bir avantaj sağlanması planlanıyor. Bu düzenleme, sıfır araç alımlarındaki ciddi maliyetleri azaltarak, hem bireysel araç sahiplerine hem de çevreye katkı sağlayacak.

Sıfır Araç Alımlarında Maliyetler Yüksek

Özellikle sıfır araç fiyatlarında vergi yükü önemli bir yer tutuyor. Örneğin, 2 milyon TL değerindeki bir aracın yaklaşık 1 milyon TL’si, ÖTV ve KDV gibi vergilerden oluşuyor. Bu vergi yükü, alıcıyı zor durumda bırakabiliyor. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, hurda araç sahipleri, sıfır araç alırken bu büyük vergi yükünden muaf tutulacak ve ödeyecekleri tutar 1 milyon TL kadar düşecek. Bu, sektördeki birçok kişi için büyük bir maliyet avantajı anlamına geliyor.

Bu düzenleme, hem araç sahiplerine hem de çevreye katkı sağlasa da, sektörde farklı görüşler bulunmaktadır. İzmir Otokent Galericiler Sitesi Genel Müdürü Yılmaz Karakaya, bu tür düzenlemelerin hurda araç fiyatlarını artırabileceği konusunda uyarıyor. “Bugün 50-60 bin TL civarında satılan hurda araçların fiyatları, birkaç kat artabilir. Ancak tarih aralığı gibi düzenlemelerle bu durumu dengelemek mümkün.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ekonomik Avantaj

Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun ise düzenlemenin çevreye katkı sağlayacak önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. 25 yaş üzeri araçların yüksek emisyon değerleri ve sık arızalanmalarının, çevre ve ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkiler yarattığını belirten Torun, “Bu düzenleme, hem çevreyi koruyacak hem de araç sahiplerine ekonomik avantaj sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun