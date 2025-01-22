Bu yardımı şipşak alıyorsunuz; Her aileden 1 kişiye yatıyor

“İşe Yönlendirme Yardımı” adıyla tanıtılan bu yeni uygulama, özellikle iş gücü piyasasına katılmak isteyen bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Program, iş arayan sosyal yardım alıcılarına ekonomik destek sağlamak amacıyla düzenlendi. PTT aracılığıyla yapılan bu ödemelerle, her aileden bir kişi 2.210 TL'ye kadar yardım alabilecek. Ancak, yardımdan yararlanabilmek için bazı şartlar ve süreçler bulunuyor.

İşe Yönlendirme Yardımının Detayları ve Şartlar

İşe Yönlendirme Yardımı, 18 ila 55 yaş arasındaki, iş arayan ve sosyal yardım alan bireyler için geçerli olacak. Bu yardımın amacı, kişilerin iş gücü piyasasına katılımını teşvik etmek ve onları iş arayışı sürecinde desteklemektir. Yardımdan yararlanabilmek için bazı belirli kriterler bulunuyor. Öncelikle, başvuruda bulunan kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, bu kişilerin İŞKUR’a bildirilmesi ve iş görüşmesine yönlendirilmesi şarttır. İŞKUR tarafından yapılan yönlendirmeyle, iş görüşmesine katılan birey, 30 gün içinde bu yardımın ödemesini alabilecek.

Yardım Tutarı ve Sınırlamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İşe Yönlendirme Yardımı için ödeme tutarını belirlerken, 2025 yılı itibarıyla net asgari ücretin yüzde 10’u kadar bir rakamı baz alacak. Bu oran, 2.210 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak bu yardım yılda en fazla üç kez verilebilecek. Böylece, her yıl düzenli olarak destek almak isteyen aileler bu yardımdan faydalanabilecek.

Yardım tutarının belirlenmesindeki bu sistem, kişilerin iş arayışlarında ve geçimlerini sağlamak adına daha fazla maddi güce sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda, her aileden yalnızca bir kişi bu yardımdan faydalanabileceği için, yardımların ailedeki tüm bireyler arasında adil bir şekilde dağılmasına özen gösteriliyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

İşe Yönlendirme Yardımı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların, başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) yapmaları gerekiyor. Başvurular alındıktan sonra, başvurulan kişilerin iş gücü piyasasında aktif olarak yer alabilmesi için İŞKUR’a bildirilmesi sağlanacak. İŞKUR, bu kişileri iş görüşmelerine yönlendirecek. Eğer bu yönlendirme gerçekleştirilirse ve başvuru yapılan kişi 30 gün içinde işe yönlendirilirse, o zaman yardım ödemesi yapılacak.

Başvuru süreci, hem başvuruların doğru bir şekilde toplanmasını hem de yardım alacak kişilerin iş görüşmelerine yönlendirilmesini sağlamak amacıyla dikkatlice düzenlenmiş. Bu şekilde, yardımın amacına ulaşması ve iş gücü piyasasına katılımın teşvik edilmesi hedefleniyor.

PTT Üzerinden Yapılacak Ödemeler

İşe Yönlendirme Yardımı ödemeleri, PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. PTT, sosyal yardım ödemelerinin dağıtılmasında önemli bir rol üstleniyor. Bu ödemelerin PTT üzerinden yapılması, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde yardımlarına ulaşabilmelerini sağlıyor. PTT'nin geniş hizmet ağı ve ulaşılabilirliği, bu yardımların ülke genelinde adil bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan İşe Yönlendirme Yardımı, sadece geçici bir destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal yardım alan bireylerin iş gücü piyasasına katılımını sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Aile Bakanlığı ve İŞKUR

Derleme: Gazeteoku.com