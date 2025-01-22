Bu tarihte altın alan mest olacak; İslam Memiş duyurdu

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemine başlaması, altın fiyatlarının yönünü etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, özellikle gram altın fiyatları hakkında yaptığı değerlendirmelerde, kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.

Altın Fiyatlarında Kısa Vadeli Düşüş Beklentisi

İslam Memiş, altın fiyatlarında bu hafta bir düşüş yaşanabileceğini öngördüğünü belirtti. Uzman isim, ons altının 2.650 dolara, ardından 2.600 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi. Bu düşüşlerin, piyasa dinamiklerine bağlı olarak kısa vadeli olacağını ve kalıcı bir trendin oluşmayacağını vurgulayan Memiş, altın fiyatlarının her ay yeni rekor denemeleri yapabileceği görüşünde.

Memiş, gram altın tarafında ise, fiyatların 3.080 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti. Ancak, bu gerilemelerin yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini belirten Memiş, "Altın fiyatları inişli çıkışlı bir seyir izlese de uzun vadede altın her zaman değer kazanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Gram Altın İçin Yükseliş Beklentisi: 2025'in İlk Yarısında Ne Olacak?

İslam Memiş, 2025'in ilk yarısına yönelik altın fiyatları hakkında daha olumlu bir tablo çizdi. Uzman isim, gram altının 2025 yılının temmuz ayına kadar 3.700 TL seviyesini görebileceğini söyledi. Bu süre zarfında altının, küresel ekonomik faktörlerden ve yerel piyasalardaki gelişmelerden destek alarak yükseliş trendine girmesi bekleniyor.

Memiş, yılın ikinci yarısına dair ise daha güçlü bir artış beklentisi taşıyor. 2025’in ikinci yarısında, altın fiyatlarında sert yükselişlerin yaşanmasını beklediğini belirten Memiş, gram altının 4.000 TL seviyelerine ulaşabileceği tahmininde bulundu. Uzman, ons altının da 3.080 dolara kadar çıkabileceğini ifade etti. Bu tahminlerin, küresel ekonomik veriler, döviz kuru hareketleri ve diğer altınla ilişkili faktörlerin etkisiyle şekilleneceği öngörülüyor.

Piyasa Verileri: Altın Fiyatları Güncel Durum

21 Ocak 2025 itibariyle altın fiyatları, piyasalarda değişken bir seyir izliyor. Gram altın 3.094 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5.091 TL, Cumhuriyet altını ise 20.960 TL’den alıcı buluyor. Bu fiyatlar, hem iç piyasadaki döviz hareketleri hem de global altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ile şekilleniyor. Altın yatırımcıları, bu dalgalanmalara karşı dikkatli olmalı ve uzman görüşlerini dikkate alarak hareket etmelidir.

İslam Memiş’ten Yatırımcılar İçin Tavsiyeler

İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede bir düşüş yaşanabileceğini tekrarlayarak, yatırımcılara sakin olmalarını ve piyasayı doğru analiz etmelerini önerdi. Memiş, ons altının 2.650 dolar seviyelerine, ardından ise 2.600 dolara gerileyebileceğini belirtti. Bu düşüşlerin, altın yatırımcıları için bir fırsat yaratabileceğini ve özellikle uzun vadeli yatırım yapmayı düşünenler için uygun bir zemin oluşturabileceğini söyledi.

Memiş, bu hafta için altın fiyatlarında yaşanacak düşüşlerin ardından, birkaç hafta içinde fiyatların tekrar toparlanmasını beklediğini dile getirdi. "Bu, altının kısa vadede değer kaybetmesi değil, yatırımcılar için bir fırsat olabileceği anlamına geliyor" diye ekledi.

NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir