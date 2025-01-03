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Bu sene mazot, gübre, arpa, buğday ve ayçiçeği desteği kaç para?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yıllarında uygulanacak yeni bitkisel üretim destekleme modelini duyurdu.

Bu sene mazot, gübre, arpa, buğday ve ayçiçeği desteği kaç para?

Bu kapsamda mazot, gübre, arpa, buğday, ayçiçeği gibi tarımsal ürünlere özel destek ödemeleri sağlanacak. Yeni destekleme modelinin ayrıntıları, Resmi Gazete’nin 5’inci mükerrer sayısında yayımlanan “2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ” ile kamuoyuna sunuldu.

Yeni Modelin Ana Hatları

Yeni destekleme modeli, çiftçilerin tarımsal maliyetlerini azaltmayı ve verimliliği artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, tarımsal destek katsayısı dekarda 244 TL olarak belirlendi. Destek miktarı, bu katsayının ürün bazlı özel destek katsayıları ile çarpılması sonucu hesaplanacak.

Destekleme Modelleri: 4 Temel Başlık

1. Temel Destek

Tüm tarımsal ürünleri kapsayan bu destek, mazot maliyetinin %50’sini ve gübre maliyetinin %25’ini karşılayacak. Bu yardım, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracak.

2. Arpa ve Buğday İçin Özel Destek

Bu kategori kapsamında arpa ve buğday üreticilerine dekarda 317,2 TL destek ödemesi yapılacak. Özellikle bu temel tarımsal ürünlerin maliyetlerini azaltmak, çiftçilere finansal anlamda önemli bir katkı sağlayacak.

3. Ayçiçeği, Fındık, Soya, Kuru Fasulye ve Çay İçin Destek

Bu grupta yer alan ürünlerin üreticilerine dekarda 366 TL destek verilecek. Ayçiçeği, fındık ve çay gibi ürünlerin stratejik önemi dikkate alınarak maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

4. Pamuk ve Çeltik İçin Yüksek Destek

Pamuk ve çeltik gibi yoğun emek ve su gerektiren ürünler için dekarda 549 TL destek sağlanacak. Bu destek, üreticilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüede azaltacak ve verimliliği artıracaktır.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Sitesi

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