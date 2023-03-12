Bu şartları taşıyanlara A'dan Z'ye sosyal yardım! Belediyeler verecek sakın kaçırmayın

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri her ay yükselmeye devam ediyor. Özellikle alım gücünün düşmesi ile birlikte hem Dar gelirli vatandaşın hem de asgari ücretli ve emeklinin yardım ihtiyacı daha da artıyor. Son dönemlerde devletin ve belediyelerin sağladığı yardımlar vatandaşlar için hayati önem taşıyor. Devlet ailelere çok sayıda destek paketi veriyor. Vatandaşın A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken sosyal yardım destek başvuruları ile ilgili yeni duyurular da gelmeye devam ediyor. Peki devletten Sosyal Yardım almak için başvuru şartları neler? Kimler sosyal yardım alabilir?

Türkiye'de ne yazık ki 2020 yılında bu yana büyük bir ekonomik kriz baş gösterdi ve vatandaşları artık geçinmekte güçlük çekiyor. Her geçen gün artan Hayat pahalılığı özellikle temel gıda ürünlerinde kendini gösterirken alım gücü düşen vatandaşlar ise devlet yardımı imkanlarına yöneliyor. Devlet, özellikle Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı kalemde sosyal yardım imkanı tanıyor. O yardımlardan bazıları belediyeler tarafından ödenirken bazıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile vatandaşın hesabına yatıyor. Yani ailelerde devletten A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları için sosyal yardım alma şansına sahip oluyor. Peki kimler devletten sosyal yardım alabilir? Devlet yardımı başvuru şartları neler?

DEVLETTEN HER VATANDAŞA YARDIM İMKANI

Ekonomik kriz sürecinde yardıma muhtaç olan ihtiyaç sahibi olan herkese devletten önemli destekler sağlanıyor. Bu yardımlarda genellikle ortak başvuru şartları aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerinde bakılan en önemli şart hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şartı taşıyanlar başvuru yaparak aile Bakanlığından her ay yardım alabiliyor. Tabii ki Buna ek olarak Bakanlığın verdiği yaşlılık aylığı engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi ödemeler için Ekstra şartlar aranıyor. Bu şartların tamamını aile Bakanlığının internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

DEVLET YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Peki devlet yardımı almak için başvurular nasıl yapılır nereden yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım almak isteyen vatandaşlar iki şekilde başvuru yapabiliyor. Başvuru için 1 numaralı adres e-devlet kapısı oluyor. TC kimlik no ve şifresi ile birlikte e-devlet girişi yapanlar Burada bulunan sosyal yardım ve destek ödemesi başvuru formunu doldurarak Onay için gönderebiliyor. Buna ek olarak aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da devlet yardımı almak için başvuru yapmak mümkün. Yine belediyeler tarafından sağlanan sosyal yardım imkanları için de başvuru işlemlerini belediyelerin Beyaz Masa uygulamaları aracılığıyla yapabilir.