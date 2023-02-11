Bu şartı taşıyanlara ödeme! Süresinde başvuru yapanlara 4.125 TL nakit yardım anında ödenecek. - Ekonomik kriz hayatın her alanında kendini hissettirmeye devam ederken devlet ve çeşitli kurumlar nakdi destek fırsatlarıyla vatandaşın imdadına yetişiyor. O ödemelerden biri de İŞKUR’dan geldi. Gençler için yeni bir destek kampanyası başlatan İŞKUR, 15 yaşından büyük herkese hem meslek hem nakit para imkanı sağlıyor. Başvuru yapan herkes bu ödemeyi alacak. Tek şart hemen süresi içinde başvuru yapmak.

İŞKUR, bir yandan milyonlarca kişiye iş sağlamaya devam ederken bir yandan da çeşitli eğitim ve kurs fırsatlarıyla hem meslek sahibi yapıyor hem de işi olmayan vatandaşa nakdi yardım veriyor. Gençler bu imkanlardan faydalanarak hem eğitim alabiliyor hem de aylık gelir elde edebiliyor. İŞKUR'un bu fırsatı 15 yaşından büyük tüm gençler için geçerli. Bu noktada başvuru kanalları ve detaylarda merak ediliyor. İŞKUR'un mesleki eğitim programlarından faydalanmak için son başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde…

İŞKUR'DAN AYLIK GELİR SAĞLAYAN KURS

Hem iş sahibi olmak hem de para kazanmak isteyen gençler için İŞKUR'dan son dakika duyurusu geldi. İŞKUR işbaşı eğitim programları ile mesleki eğitim kurslarına katılmak ve ardından da aylık gelir elde etmek mümkün. Ayrıca iş grubu kampanyası kapsamında kurs sonunda iş sahibi olma garantisi de veriyor.

15 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES BAŞVURU YAPABİLİYOR

Yeni yılın gelmesi ile birlikte İŞKUR mesleki eğitim kurslarına olan ilgi de arttı. Üstelik İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılanlara ödediği ücret de yeni yılda yükseldi. Gruplara katılanlara 84,62 TL günlük ödeme yapılırken Sanayi sektörüne yönelik olarak yapılan kurslara katılanlara ise 137,51 TL ödeniyor. Yani İŞKUR’un aylık ödediği toplam tutar 4125 TL'ye kadar yükseliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR mesleki edinme kursu başvuruları yaşadığınız ilde bulunan İş Kurumu İl müdürlükleri ile hizmet merkezlerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda online olarak başvuru yapmak isteyenler başvuru işlemlerini İŞKUR internet sitesi üzerinden de tamamlanabiliyor.

İŞKUR'un kurslarına katılmak istiyorsanız hemen başvuru formunu online olarak doldurabilirsiniz. Öncelikle E-Şube üzerinden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ardından da mesleki eğitim kursu yazarak ilgili forma ulaşabilirsiniz. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra İŞKUR'dan gelecek mesajı bekleyebilirsiniz.