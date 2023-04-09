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Bu sabah onaylandı! 38.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Promosyonda yeni rekor kırıldı. tam 38.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu sabah onaylandı ve duyuru yapıldı. Promosyon ücretleri son dakika gelişmesi haberimizde…

Bu sabah onaylandı! 38.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Promosyon kampanyaları milyonlarca kamu çalışanı ve emekli tarafından yakından takip ediliyor. özellikle son dönemlerde Enflasyonun yüksek çıkması ve maaşları da yüksek zam yapılması nedeniyle her geçen gün bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de artıyor. hem kamu çalışanları hem de emekliler başvuru yapmaları durumunda bankalardan promosyon alabiliyor. Bu sabah yeni promosyon müjdesi verildi. Tam 38.000 TL için anlaşma sağlandı. 38.000 TL promosyon ödemesi nisan ayında tek seferde yapılacak.

Emekli ve çalışanlar bankaların nisan ayı promosyon ücretlerini yakından takip ediyor. promosyon ödemeleri her ay güncelleniyor bankalar emekliye sundukları miktarı arttırıyor. aynı zamanda kamu çalışanları için de çalıştıkları kurumlar bankalarla masaya oturarak verecekleri promosyon rakamlarını konuşuyor. Bu defa güzel haberi Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü duyurdu. Adnan Menderes Üniversitesi çalışanları için rektörlük tarafından uzun süreden beri bankalarla yapılan promosyon görüşmeleri sonuçlandı. çalışanlara rekor promosyon ücreti verilecek nokta nisan ayında tek seferde ödenecek promosyon miktarı tam 38.000 TL oldu.

38.000'LİK YENİ PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uzun süreden beri bankalarla personeli için promosyon görüşmesi yürütüyordu. birçok bankanın katıldığı görüşmelerde anlaşma sağlanan banka Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi Bankası ile 4 yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, promosyon duyurusunu basın halkla ilişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yaptı.

Yapılan duyuruda uzun zamandan beri devam eden prosmosyon görüşmeleri sonucunda Yapı Kredi Bankası ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Yapı Kredi ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında 4 yıllık promosyon sözleşmesi imzalandığı belirtilirken personele ödenecek promosyon ücretinin 38.000 TL olduğu ifade edildi.

NİSAN AYINDA ÇALIŞANLAR BAYRAM EDECEK

Yapı Kredi Bankası'nın Adnan Menderes Üniversitesi personeline vereceği 38.000 TL'lik promosyon ödemesinin tarihleri de belli oldu. promosyon ödemesi nisan ayında tek seferde hesaplara yatacak. Bayram öncesi 15 Nisan tarihinde ödemenin çalışanların hesaplarına aktarılacağı öğrenildi. Bu promosyon ödemesi karşılığında Adnan Menderes Üniversitesi çalışanları 4 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan çekecek. Yapı Kredi Bankası aynı zamanda üniversitenin çalışanları için ek avantajlı kredi kartı ve düşük faizli kredi paketleri de hazırladı.

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