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Bu sabah erkenden duyuruldu! Hemen başvurana PTT'den yarın ödeme yapılacak

PTT'den bu sabah yardım duyurusu geldi. Faturası ile birlikte PTT'ye gidenler yardım ödemesi alacak. Ödeme miktarı ise 3000 liraya kadar çıkıyor.

Bu sabah erkenden duyuruldu! Hemen başvurana PTT'den yarın ödeme yapılacak

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar faturalarını da kış aylarında ödemekte zorluk çekiyor. Ne yazık ki artan enerji fiyatları da bu durumu tetikliyor. Elektrik faturasını ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlananlar için PTT'den bu sabah duyuru yapıldı. Adı soyadı yazan faturası ile birlikte PTT şubelerine gidenlere fatura yardımı verilecek. Devlet, elektrik ve doğalgaz faturalarının bir bölümünü ödüyor. Eğer faturanızı ödeyecek gücünüz yoksa ve gerekli kriterleri taşıyorsanız hemen başvuru yaparak fatura yardımı alabilirsiniz.

Nakit sıkıntısı çeken dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devletin destek ödemeleri sürüyor. 2023 yılında öne çıkan en önemli devlet yardımı ödemelerinden biri de fatura yardımı oldu. Hem elektrik faturası yardımı hem de doğalgaz faturası yardımı almak mümkün. Belirli kriterleri taşıyanlar başvuru yapmaları halinde devletten bu ödemeleri karşılıksız olarak alıyor. Yani elektrik ve doğalgaz faturalarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Maddi anlamda güçlük çeken tüm vatandaşlar destek ödemesi için başvuru yapabiliyor. PTT fatura yardımı duyurusu bu sabah yapıldı. Hemen adınızın soyadınızın yazdığı faturanız ve T.C kimlik kartınızla birlikte PTT şubelerine giderek fatura desteği alabilirsiniz.

PTT'DEN FATURA YARDIMI NASIL ALINIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT üzerinden yaptığı fatura yardımı ikiye ayrılıyor. Biri sadece kış aylarında ödenen doğalgaz faturası yardımı Diğeri ise her ay ödenen elektrik tüketim desteği. PTT'den fatura yardımı alabilmek için önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru sahibinin onay alması durumunda hane başına fatura yardımı almak mümkün oluyor. Elektrik tüketim desteği 250 TL'ye kadar ödenirken doğalgaz tüketim desteği ise 2500 TL'ye kadar ödeniyor.

GELİR KRİTERİNE DİKKAT

PTT'den fatura yardımı almak isteyenler de bazı şartlar aranıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olmak fatura yardımı almak için önemli. Bu da gelir kriterine bakılarak belirleniyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücreti üçte birinden az olması durumunda hemen başvuru yaparak fatura yardımı alabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir ayrıntı ise doğalgaz faturası yardımının sadece kış aylarına özel olarak ödeniyor olması. Elektrik tüketim desteği ise 12 ay boyunca devam ediyor. Doğalgaz yardımında yaşadığınız şehir miktarının belirlenmesinde önemli taşırken elektrik tüketim desteğinde ise hanede yaşayan Kişi sayısına ve elektrik tüketim miktarına bakılıyor.

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