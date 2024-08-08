Bu otomobiller sudan ucuz olacak! İşte fiyatı ÖTV kararı ile düşecek modeller

Otomobil alacak vatandaşlar için beklenen haber geldi. Şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu indirim, çevre dostu araçları tercih edenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Kararın Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 kilometreyi geçen hibrit araçların ÖTV oranları %30 ila %70 arasında değişecek. Bu sayede, hem çevreye duyarlı hem de ekonomik araçlar daha cazip hale geliyor.

Hangi Modeller İndirimden Yararlanacak?

Bu gelişme, otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. İndirime girecek modeller arasında BYD Seal U DM-I ve SKODA Kodiaq 1.5 TSI gibi araçlar bulunuyor.

ÖTV İndirimi Alacak Modeller ve Oranları

ÖTV'si %80’den %30’a düşecek tek model:

BYD Seal U DM-I

ÖTV'si %80’den %60’a düşecek modeller:

BMW X1 xDrive30e

SKODA Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV

DSG DS-9 E-TENSE 250

Büyük Fırsat!

Bu ÖTV indirimi, hem çevre dostu araçlara geçişi teşvik etmekte hem de tüketicilere ekonomik avantajlar sunmakta. Otomobil almayı düşünenler için bu indirim, kaçırılmayacak bir fırsat. Çevreye duyarlı ve tasarruflu araçları tercih edenler, bu fırsatı değerlendirmeli.

Otomobil sektöründe yaşanan bu gelişme, özellikle çevreci ve ekonomik araçları tercih edenler için büyük bir avantaj sağlıyor.