Bu ödemeleri kamu bankaları yapıyor! Başvuran herkes alabiliyor!

Kamu bankası hizmetini sunan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla alabileceğiniz nakit ödemeleri bu ekonomik anlamda sıkıntılı olan günleri atlatmanıza destek olacaktır. Bu bankalarda hesabı olan kişiler nakit fırsatından yararlanarak acil ihtiyaçlarına anında çözüm bulabiliyor ve ödemeleri uzun vadeye yararak kendilerine uygun miktarlarda gerçekleştirebiliyorlar.



Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank yeni kampanyalarına baktığınız zaman herkesin ihtiyaçlarına yönelik birçok kampanya oluşturulduğunu görebilirsiniz. Kamu bankalarının en iyi yönlerinden birisi de özel bankalara kıyasla daha uygun faiz imkanı sunabiliyor olmasıdır. Bu sebeple kamu bankaları ihtiyaç kredileri daha çok tercih edilmektedir.



36 ay vade 50.000 TL nakit



En yeni kampanya dahilinde 50.000 TL ihtiyaç kredisi çekerek ödemeyi 36 ay vadeye bölebilirsiniz. Bankaların belirtilen politikaları doğrultusunda ödeme tablolarınızı gözden geçirebilir, size en uygun ödeme seçeneklerinden düşük faizlerle faydalanabilirsiniz.



Kamu bankaları ihtiyaç kredisi başvurusu



Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’a yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu 7 gün 24 saat internet bankacılığı aracılığıyla ve mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu kampanyaya katılarak müşterisi olduğunuz kamu bankasından 24 ya da 36 ay vade imkanı ile 50 bin TL ihtiyaç kredinizi emen alabilirsiniz.



Tüketici kredisi almak için internet bankacılığı şubesinden başvurunuzu yapamadıysanız müşteri hizmetlerini arayarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Onayınız 5 dakika sürmeden gelir ve hesapta anında paranız kullanıma hazır olur.