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Bu ödemeler iptal, paralar iade edilecek! İdari kontrollerinizi hemen yaptırın!

Bu ödemeler iptal, paralar iade edilecek! İdari kontrollerinizi hemen yaptırın! İşte SGK’dan gelen önemli açıklamanın detayları...

Bu ödemeler iptal, paralar iade edilecek! İdari kontrollerinizi hemen yaptırın!

EYT’nin yasalaşmasıyla beraber çeşitli hileler kullanan vatandaşlar da türemeye başladı. SGK’dan farklı yollara başvurarak para iadesi almak için bazı yöntemlere başvuran vatandaşlar nedeniyle bir açıklama geldi. SGK açıklamasında yapılacak geçmişe dönük ödemelerle ilgili detaylara yer verdi. Peki, SGK geriye dönük ödemeleri kimlere yapacak? SGK prim iadesini kimler alabilir? İşte SGK’dan yapılacak para iadesine dair detaylar...  


SGK’dan gelen açıklamaya göre engelli sıfatı altında para iadesi talep eden vatandaşlar bir dava ile karşı karşıya kalacaklar. Bu noktada ise geçmişe dönük olarak tüm ödemelerin iade alınacağı açıklandı. 


Kimler SGK’dan geriye dönük ödeme alacak? 


2008 senesinden önce sigortası yapılmış olup da emekliliğini talep eden SSK (4A), Bağ-Kur (4B) çerçevesinde çalışmaya devam edebilir. Bu noktada ise 4A’ya dahil çalışan vatandaşa SGDP ödenir. SGK primi (SGDP) ödemesi 4B 1 çalışanları için gerekmemektedir. Meslek hastalığı, işle ilgili bir yaralanma, ağır hastalıklar ve yüzde 60 engelli olan vatandaşlara “Engelli ödeneği” yatırmaktadır. Bu ödeme esnasında ise engelli emeklilikler yurt içi ya da yurt dışında aktif olarak çalışamaz. 


Eğer böyle bir durum tespit edilirse vatandaşın hem maaşı kesilmektedir hem de geriye dönük yapılan ödemeler alınacaktır. Ek olarak emeklilik başvurusu faize tabidir. Maluliyet maaşı için emekliliğin ardından tıbbi kontroller yapılmaktadır. Yüzde 60 olarak devam eden rahatsızlıklar idari kontrolden geçtiğinde ödeme devam etmektedir.  


Emsal kararda engelli aylığı iadesi 


Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin verdiği emsal karar çerçevesinde 1992’den başlayarak malul maaşı alan kişinin 2012 senesinde 2 gün çalıştığı için durumun tespit edilmesiyle birlikte engelli aylığı verilmesi durduruldu ve buna ek olarak 32.4 bin TL iade için icra takibi başlatıldı.  


Emekli maaşı durdurulanlar ise SGK iptali ve icra takip kararının sonlandırılması için karşı dava açtı. Ardından 2017 senesinde yönetmelik değişti ve çalışılan zamana karşı olan ücretin bir kısmının iadesi için hüküm kararı alındı.  


Yapılan davada ise İş Mahkemesi davacının emekli aylığının sonlandırılmasına itirazını reddetmiştir. Ancak SGK’da 2017’de yapılan karar değişikliği ile SGK’ya iki sene yerine 4 gün için aylık ödenmesi kararı alınmıştır. Bu konuyla alakalı iade müracaatı yapan vatandaşların ise engeli olmadığı fark edilmiştir. Buna gelen itirazdan sonra iş kaybının yüzde 60 üstünde olmaması halinde bilir kişi raporu sunulmuştur. 

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