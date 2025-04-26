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Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!

Almanya, yaşlanan nüfusu ve artan iş gücü açığı nedeniyle yurt dışından işçi alımında önemli bir yasal değişikliğe gitti.

Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!

Yeni uygulamaya göre, Almanya artık "Şans Kartı" (Chancenkarte) adı verilen puan bazlı bir sisteme geçerek işçi alımlarını daha sistematik hale getiriyor. Türkiye’den çalışmak isteyenler için de önemli fırsatlar doğmuş durumda.


Açık Pozisyonlar Rekor Kırıyor: Sağlık ve Teknoloji Başta 🏥💻

Almanya’da uzun süredir özellikle sağlık, havacılık ve inşaat sektörlerinde personel eksikliği yaşanıyor. Hükümet, bu kritik alanlardaki açığı kapatmak için yurt dışından işçi temin etmeyi zorunluluk haline getirdi. Şu anda Almanya’da en çok aranan meslekler şunlar:

Uzman doktorlar, hemşireler, yaşlı bakım elemanları

Bilgisayar programcıları ve yazılımcılar

Mimarlar, mühendisler, tesisatçılar ve kaynakçılar

Elektrik, elektronik ve makine mühendisleri

Havalimanı yer personeli

Lojistik ve nakliye elemanları

Şans Kartı Sistemi Nasıl İşleyecek? 🎯

Yeni sistemde Almanya’ya işçi olarak gitmek isteyen adaylar belirli kriterlere göre puan toplayacak. Değerlendirme kriterleri şöyle:

İyi derecede Almanca bilgisi: +3 puan

İngilizce bilgisi: +1 puan

35 yaş altı olmak: +2 puan, 40 yaş altı olmak: +1 puan

Eğitim ve mesleki tecrübeye göre +4 puana kadar ek puan

Almanya ile mevcut bağlantıların bulunması (aile, eğitim geçmişi vb.)
Bu puanlama sistemi ile adayların vize ve iş bulma süreçleri daha şeffaf ve hızlı yönetilecek.


Vatandaşlıkta Büyük Kolaylık Geliyor 🛂

Almanya, işçi göçünü cazip hale getirmek amacıyla Modern Vatandaşlık Yasasını da devreye alıyor. Yeni yasa ile:

Alman vatandaşlığına geçiş için ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indiriliyor.

Almanya’ya uyum sağlayan ve gönüllü faaliyetlerde bulunan kişiler için bu süre 3 yıla kadar düşürülebilecek.

Birinci ve ikinci nesil göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanınacak.
Tasarı, 2025 yazında Federal Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.


Maaşlar 87 Bin TL’den Başlıyor 💶

Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden adaylar, başlangıçta minimum 2.000 Euro (yaklaşık 87.000 TL) maaşla işe başlayacak. Alanında uzman ve deneyimli çalışanlar için maaşlar 10.000 Euro (yaklaşık 400.000 TL) seviyelerine kadar çıkabilecek.

Kaynak: Gazeteoku.com

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